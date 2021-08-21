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Шоу-бизнес
Безногий карлик-инвалид: народ в шоке от памятника на могилу Джигарханяна

Безногий карлик-инвалид: народ в шоке от памятника на могилу Джигарханяна

Уже несколько месяцев друзья Армена Джигарханяна готовят место его захоронения на Ваганьковском кладбище к установке памятника. Работа над проектом уже близится к завершению.
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Пасынок звезды театра и кино Степан одобрил проект скульптурной композиции. Для надгробия была выбрана последняя роль Армена Джигарханяна в театре, где он сыграл римского философа Сенеку. В композиции артист будто бы сидит на краю сцены перед свои выходом.

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Армен Борисович Джигарханян актер, худрук театра

Друг актера Артур Согомонян рассказал, что к годовщине смерти Армена Джигарханяна 14 ноября памятник должен быть установлен. Именно так требуют того армянские традиции. Фундамент уже залит, теперь дело за малым – подождать, когда утрамбуется земля.

Памятник делает скульптор Ваге Согоян. Монумент будет выполнен из гранита и бронзы. Все расходы на себя возьмут товарищи покойного Армена Джигарханяна.

Если пасынок знаменитости со своей матерью, второй супругой актера в целом одобрили проект, то некоторым пользователям Сети он не понравился. Так, один из телеграм-каналов резко раскритиковал скульптуру. По мнению авторов канала, из Армена Джигарханяна сделали "безногого карлика-инвалида". Саму же могилу звезды они назвали заброшенной.

Напомним, Армен Джигарханян умер 14 ноября прошлого года в возрасте 85 лет. Согласно воле актера, его похоронили рядом с дочерью Еленой.

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Армен Джигарханян. Фото: Anatoly Lomokhov/globallookpress.com
Автор: 21 августа 2021, 17:18 Источник: "Комсомольская правда" ✓ Надежный источник
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