Перекошенный крест и портрет на земле: что случилось с могилой Джигарханяна

Недавно в Сети появилось фото могилы Армена Джигарханяна. Поклонники пришли в ужас.

Все дело в том, что внезапно захоронение сравняли с землей, потрет легенды оказался на песке, а массивный крест покосился. Могила так и не была огорожена. Сперва пользователи пришли к выводу, что всему виной вандалы, которые посетили могилу актера со злым умыслом. Затем некоторые недоброжелатели начали обвинять во всем бывшую супругу покойной звезды, Виталину Цымбалюк-Романовскую, которая не так давно выкладывала видео с кладбища. Тогда пианистка убиралась на могиле покойного возлюбленного.

Друг Армена Джигарханяна, Артур Согомонян, рассказал, что с могилой все в порядке. Он возмущен тем фактом, что легенду не оставляют в покое даже после смерти, выискивая инфоповоды. Он пояснил, что сейчас "холмик" был утрамбован, так как ведутся подготовительные работы перед установкой памятника. Именно в тот момент кто-то сфотографировал захоронение и отправил в Сеть.

Установка надгробия планируется осенью, к годовщине смерти Армена Джигарханяна. Оказалось, что скульпторы посоветовали заранее утрамбовать землю, чтобы можно было не волноваться за установку памятника в дальнейшем. Пока неизвестно ни имя создателя, ни материал, из которого будет произведена скульптура, ни то, как именно она будет выглядеть.

Многие поклонники были возмущены тем фактом, что могила никак не огорожена. Артур Согомонян пояснил, что никакого забора не планируется. Как и все великие люди, Армен Борисович похоронен так, чтобы поклонники могли свободно подходить и отдавать дань памяти кумиру.

