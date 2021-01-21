Джигарханяна несколько лет пичкали психотропными веществами: Чтобы о чем-то забыл

Виталина Цымбалюк-Романовская стала новой гостьей шоу "Алена, блин!". В эфире программы она поделилась мыслями по поводу последних лет жизни Армена Джигарханяна. Девушка уверена, что артиста пичкали психотропными веществами.

По словам пианистки, после развода она неоднократно хотела связаться с актером, но это было просто невозможно. "Я узнала только после его смерти, в каком он был состоянии. Я же не могла это проверять и контролировать, и никто не мог", – поделилась пианистка.

Как отметила Виталина Цымбалюк-Романовская, доступа к Армену Джигарханяну не было. После развода у него появился новый круг приближенных людей, и они решали, кто может, а кто не может общаться с актером. "Он был либо закрыт дома, либо его госпитализировали в закрытые учреждения, куда никто не имеет доступ, тем более я", – говорит артистка.

При этом Виталина Цымбалюк-Романовская уверена, что Армена Джигарханяна не только ограждали от общения с внешним миром, но и долгое время пичкали психотропными веществами. "Чтобы о чем-то забыл. Плюс он сменил где-то 20 сиделок. Он очень капризный, его очень раздражают чужие люди. Я думаю, что он кричал, ругался сильно, с ним не могли справиться, в связи с этим, естественно... А что им еще было делать?" – говорит пианистка.

Также Виталина Цымбалюк-Романовская рассказала, что видела своими глазами документ, в котором описано тяжелое состояние Армена Джигарханяна в момент поступления в больницу. "Это пролежни четвертой степени, это сепсис, это начальная стадия гангрены. И плюс он, видимо, очень давно не ел, потому что он весил 60 килограммов приблизительно", – заявила артистка.