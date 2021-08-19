Известный продюсер предложил Бузовой и Волочковой объединить усилия: Подарок для "Евровидения"

Недавно Анастасия Волочкова презентовала свой первый музыкальный альбом. Балерина столкнулась с резкой критикой.

Внезапно для многих дива стала еще и певицей. На днях она провела презентацию своего альбома, который, по ее словам, записывала целых десять лет. Не успела именитая балерина начать развивать карьеру исполнительницы, как ее тут же раскритиковали поклонники и деятели искусства.

Еще в 2003 году Анастасия Волочкова лишилась своего почетного места в труппе Большого театра. Тогда ее попытались выставить за лишний вес, но затем ситуация нормализовалась. Обиженная балерина больше никогда не выходила на великую сцену. Недавно она заявила о намерении отсудить у руководства театра круглую сумму, которую якобы ей были обязаны выплачивать все эти годы.

Сама балерина призналась, что особого таланта к пению у нее нет. Она рассказывала, что очень волнуется перед выходом альбома. Иосиф Пригожин считает, что ее слова крайне правдивы. Он отказался слушать дебютный альбом дивы, так как ему "есть куда потратить время".

По словам продюсера, он слушает совсем другую музыку, а балерина должна заниматься своим делом. По его мнению, певица из Анастасии Волочковой "никакая". Иосифу также напомнили о предложении Прохора Шаляпина отправить балерину на "Евровидение". Он посмеялся и предложил не разделять див, а послать их на конкурс вместе с Ольгой Бузовой. "Подарок для "Евровидения"", – сказал он.

