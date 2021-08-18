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Шоу-бизнес
Подросшая дочь Волочковой показала фигуру в купальнике

Подросшая дочь Волочковой показала фигуру в купальнике

14-летняя наследница Анастасии Волочкова Ариадна восхитила пользователей Сети своим внешним видом. Ее сравнили с танцовщицей в юности.
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Обычно девушка не показывает фолловерам в соцсетях лишнего. На сей раз она тоже опубликовала в своем инстаграм-аккаунте безобидный снимок. На нем Ариадна позирует в черном купальнике.

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 Анастасия Юрьевна Волочкова

Анастасия Юрьевна Волочкова балерина

Девушка поделилась своим опытом, похвалив удобное приложение для написания и чтения рецензий. Подписчики отметили, что дочь звезды балета растет настоящей красоткой.

Однако некоторые россияне добавили ложку дегтя в бочку меда. Одни отметили, что Ариадна удаляет неугодные ей комментарии под своими постами, другие стали писать, что другое приложение лучше. Дочь Анастасии Волочковой же ответила хейтерам с достоинством и иронией. Она заявила, что всего лишь делится личным опытом с теми, кому это действительно интересно.

Напомним, наследница танцовщицы к своим годам имеет ряд достижений, за которые ее родители испытывают гордость. Ариадна поет, хорошо рисует и пишет стихи. А недавно она призналась, что хочет написать книгу. Ка писали "Дни.ру", ранее 45-летняя Анастасия Волочкова предстала в новом качестве, став певицей.

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Анастасия Волочкова. Фото: Pavel Kashaev/globallookpress.com
Автор: 18 августа 2021, 20:35 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
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