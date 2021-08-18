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Шоу-бизнес
"Cо спины на живот, не вынимая": Волочкова о доводящем мужиков до оргазма шпагате-"вертолете"

"Cо спины на живот, не вынимая": Волочкова о доводящем мужиков до оргазма шпагате-"вертолете"

Шпагаты Анастасии Волочковой давно стал притчей во языцех. Вертикальная и горизонтальные, они всегда вызывают горячий интерес у публики и прессы. А помогают ли они 45-летней балерине в интимной жизни? Об этом она откровенно рассказала на презентации своего дебютного диска "Вселенная".
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"Всем тем, кто критикует меня за шпагаты, я могу посоветовать одно: пойдите в спортзал и попробуйте повторить это, – говорит балерина. – Только будьте осторожны, чтобы не травмироваться!"

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 Анастасия Юрьевна Волочкова

Анастасия Юрьевна Волочкова балерина

"Я вижу, сколько комментариев собирают мои фотографии с пляжа – в купальниках и в шпагатах – потому что есть, что показать! За этим тоже стоит большой труд!" – улыбается Анастасия.

По заверению Волочковой, уже не осталось мест, где бы она не делала шпагат. "На пляже он смотрится особенно изысканно, – полагает она. – Но вообще я и в частном самолете на шпагате сидела, и в бане, и в купели, и на яхте, и на лодке... Я живу в шпагате!"

Но главное, шпагат, как призналась 45-летняя Настя, очень помогает ей в интимной жизни. "Вы даже не представляете, как в близости эротично выглядит растяжка – так называемая поза "вертолет", – улыбается прелестница. – Огромные возможности в спальне открываются у пластического тела".

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru)

Про "вертолет" затейница Волочкова уже не раз поясняла: это редкое и очень нужное умение перевернуться со спины на живот, не вынимая, прямо во время соития. Мужикам оно очень нравится и доводит до оргазма мгновенно!

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Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 18 августа 2021, 11:43

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