Натали Портман шокировала народ неадекватным поведением

Натали Портман зарекомендовала себя как очень ответственная артистка. Последние же ее поступки заставили поклонников и коллег думать, что со звездой Голливуда происходит что-то неладное.

Актриса неожиданно ушла со своего нового кинопроекта Days of Abandonment. При этом она не объяснила, из-за чего приняла такое решение всего за несколько дней до начала съемок. Натали Портман сослалась на личные причины.

Таким образом, 40-летняя знаменитость подвел коллег и власти Австралии, где должна была сниматься картина. Правительство страны уже перечислило создателям кино большую субсидию.



Кроме того, Натали Портман спешно покинула Австралию с мужем Бенжаменом Мильпье и детьми. Вернувшись в США, артистка сделала еще один не совсем адекватный поступок – удалила все фото и видео из своего инстаграм-аккаунта.

Все эти странные события заставили поклонников звезды думать, что в ее жизни происходит что-то плохое, о чем она не спешит рассказывать. Некоторые подозревают, что у Натали Портман возникли серьезные проблемы в отношениях с супругом.

Примечательно, что актрису недавно сняли на прогулке с неизвестным мужчиной. При этом знаменитость выглядела очень счастливой. Напомним, Натали Портман с мужем воспитывают сына Алефа и дочь Амалию. Как писали "Дни.ру", ранее ходили слухи о том, что звезда Голливуда беременна третьим ребенком, но сама она этого не подтверждала.