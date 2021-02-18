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"На видео нетрезвая": Волочкова назвала россиян придурками после травли ее дочери на выступлении

"На видео нетрезвая": Волочкова назвала россиян придурками после травли ее дочери на выступлении

Анастасия Волочкова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Недавно Анастасия Волочкова выступила в Мытищах со своим спектаклем "Балерина в зазеркалье цирка". На сцену вышла и ее 15-летняя дочь Ариадна. Она исполнила песню на французском языке. После выступления девочку затравили. Звездная мать встала на ее защиту и ответила хейтерам.
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Анастасия Волочкова провела свой спектакль в Подмосковье бесплатно, на благотворительной основе. Однако вместо благодарности приветливой публики в ее спину снова посыпались камни.

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 Анастасия Юрьевна Волочкова

Анастасия Юрьевна Волочкова балерина

Обвинениям подверглась не только она, но и ее 15-летняя дочь Ариадна, которая сейчас находится в самом восприимчивом к критике возрасте. Сначала девочка пыталась отбиваться и отвечала на комментарии, оправдываясь в свою защиту. Но потом бороться стало невозможно.

После публикации фрагмента выступления в "Инстаграм" Ариадны Волочковой ее и звездную мать освистали и затравили. Многие укорили ее за то, что она стала очередной дочерью богатых родителей, решившей запеть. Может быть сыграло роль то, что Анастасия Волочкова сама дискредитировала дочь, сказав, что она не занималась вокалом три года.

"На видео Настя нетрезвая"; "А мама то все одна и одна"; "Выступать надо после долгих лет репетиций, а не после перерыва в три года", – написали пользователи Сети.

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Звездная мать-балерина не стала молчать и дала отпор нападающим на ее кровиночку. В своем "Инстаграм" она опубликовала гневный пост, обращенный к хейтерам Ариадны.

"Дорогие хейтеры и придурки, смеющие писать гадости не мне (я не дам вам такой радости, закрывая комменты), но смеющими писать эту фигню на странице моей дочери, могу сказать одно. Вы сами-то никто, ничто и звать вас никак", – встала на защиту дочери Анастасия Волочкова.

Балерина отметила, что подобные гадости способны писать лишь неудачники и завистники, у которых дети не могут выступать перед большой аудиторией.

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Автор: 18 февраля 2021, 17:34 Источник: Instagram • Требует проверки

комментарии

Ответить:

Гость624307
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Из золотой <цензура> у Волочковой, кто ещё может родиться- только гениальная дочь, ну не смешно
Гость629341
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Провела свой спектакль бесплатно! Я с вас смеюсь! А какой же дурак будет платить деньги за Волочкову?! Ну прийти на халяву еще, может быть, кто- то и придет, для стеба посмотреть на живого страуса в клетке. А насчет дочери, пусть себя благодарит! Обосралась на всю страну, соответственно весь негатив люди вылили на дочу. А эта тупорылая мамаша ничего не понимает! Затихарилась бы хоть на какое- то время, не отсвечивала, глядишь, и соскучились бы по ней. Может быть поменьше раздражала бы народ.
Гость628480
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старые балерины, подагрические примадонны, престарелые секс символы, но этого мало! их дети уже заранее заняли все места в шоу бизнесе и нормальные талантливые люди с прекрасными голосами в пролёте... но Волочкова это что-то на её бесплатные концерты уже никто ходить не хочет, а она всё лезет и лезет!
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