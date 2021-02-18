"На видео нетрезвая": Волочкова назвала россиян придурками после травли ее дочери на выступлении

Анастасия Волочкова провела свой спектакль в Подмосковье бесплатно, на благотворительной основе. Однако вместо благодарности приветливой публики в ее спину снова посыпались камни.
Обвинениям подверглась не только она, но и ее 15-летняя дочь Ариадна, которая сейчас находится в самом восприимчивом к критике возрасте. Сначала девочка пыталась отбиваться и отвечала на комментарии, оправдываясь в свою защиту. Но потом бороться стало невозможно.
После публикации фрагмента выступления в "Инстаграм" Ариадны Волочковой ее и звездную мать освистали и затравили. Многие укорили ее за то, что она стала очередной дочерью богатых родителей, решившей запеть. Может быть сыграло роль то, что Анастасия Волочкова сама дискредитировала дочь, сказав, что она не занималась вокалом три года.
"На видео Настя нетрезвая"; "А мама то все одна и одна"; "Выступать надо после долгих лет репетиций, а не после перерыва в три года", – написали пользователи Сети.
Звездная мать-балерина не стала молчать и дала отпор нападающим на ее кровиночку. В своем "Инстаграм" она опубликовала гневный пост, обращенный к хейтерам Ариадны.
"Дорогие хейтеры и придурки, смеющие писать гадости не мне (я не дам вам такой радости, закрывая комменты), но смеющими писать эту фигню на странице моей дочери, могу сказать одно. Вы сами-то никто, ничто и звать вас никак", – встала на защиту дочери Анастасия Волочкова.
Балерина отметила, что подобные гадости способны писать лишь неудачники и завистники, у которых дети не могут выступать перед большой аудиторией.
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