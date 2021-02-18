"На видео нетрезвая": Волочкова назвала россиян придурками после травли ее дочери на выступлении

Недавно Анастасия Волочкова выступила в Мытищах со своим спектаклем "Балерина в зазеркалье цирка". На сцену вышла и ее 15-летняя дочь Ариадна. Она исполнила песню на французском языке. После выступления девочку затравили. Звездная мать встала на ее защиту и ответила хейтерам.

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