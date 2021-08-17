Снигирь рассказала об отношениях с молодым мужчиной: Мы очень разные

Известно, что восходящая звезда родилась в 1989 году. Артист окончил ГИТИС, но пока лишь стремится к успеху старшей сестры. В последний раз в кадре молодой мужчина появлялся в 2012 году. Тогда он сыграл в фильме "Отдам котят в хорошие руки", а также в короткометражной ленте. С 2011 году он задействован в спектакле в Центре драматургии и режиссуры.
Сегодня Александр Сирискин празднует свой день рождения. Юлия Снигирь опубликовала несколько черно-белых снимков близкого человека и поздравила его в шутливой форме. Она отметила, что в детстве у них были напряженные отношения, но потом они стали настоящими друзьями. Звезда сообщила, что Александр, наконец, сделал снимки для своего портфолио.
Актриса рассказала, что младший брат – ярый противник капитализма и поклонники книг по философии. "Мы очень разные", – призналась знаменитость. В комментариях пользователи тут оценили внешние данные родственника Снигирь и поздравили его с праздником.
"Крутой!", "Боже какой", "Таких ребят сейчас не бывает. Но мы виделись! Существует", "Какой красивый", "Просто Бог", "Ему бы злодеев в "Шерлоке" играть", "Вот это харизма", "Такой прекрасный", "Саша очень хороший", "Что за мужчина", "Срочно в большое кино этого мачо", – восхитились подписчики.
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