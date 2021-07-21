Деньги ничего не решили: высокомерные служащие отеля дали Снигирь от ворот поворот

Популярная актриса Юлия Снигирь рассказала, что осталась недовольна сервисом одного из отелей в Московской области. Звезда сериалов "Великая" и "Новый папа" отправила пятилетнего сына Федора и свою маму отдыхать в пансионат. Артистка делала бронь в последний момент и заплатила довольно приличную сумму за таунхаус. В итоге родные Юлии были крайне разочарованы.
В личном "Инстаграм" Снигирь написала отзыв на гостиницу. Знаменитость отметила, что не любит конфликты, однако в данном случае она хочет поделиться с подписчиками негативным опытом.
"Отель, надо сказать, недешевый, но это в нашей стране ничего не значит", – подчеркнула Юлия Снигирь в личном "Инстаграм".
Проблемы у звезды начались еще при заселении. Ни актрису, ни ее мужа Евгения Цыганова не пустили на территорию, чтобы помочь бабушке и ребенку устроиться. Как оказалось, мама Снигирь недавно выписалась из больницы, поэтому в каких-то моментах ей требуется забота. Позднее, когда Юлия приехала навестить сына, ее также дали от ворот поворот даже с наличием QR-кода о прививках.
"Я готова была оплатить все, что нужно оплатить, но – нет", – поделилась звезда.
Юлия Снигирь признала, что внешне отель выглядит хорошо, особенно если отдыхающий бронирует отдельный домик. На территории гостиницы много детских площадок, есть система "все включено". Между тем кормили, как говорит артистка, средне. Персонал невнимательный, у бассейна постоянно шумная нетрезвая компания отдыхающих, которая громко включает музыку и плавает прямо с напитками в руках.
"И главное – высокомерие. Никто вам там не улыбнется, не ждите", – посетовала Юлия Снигирь.
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