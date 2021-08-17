Боба Дилана обвинили в изнасиловании 12-летнего ребенка

Музыканта обвинили в употреблении запрещенных веществ, а также в изнасиловании 12-летней девочки, которое случилось полвека назад. Когда музыканту было 20 лет, он вступил в интимную связь с подростком. Это было в 1965 году.
Иск был подан в суд штата Нью-Йорк. Как сообщает LIFE, в документе говорится, что Боб Дилан установил эмоциональную связь с девочкой с целью секс-насилия. Своими действиями он нанес ребенку психологические травмы, которые сказываются до сих пор.
Представитель артиста все отрицает. Он уверяет, что утверждения полувековой давности не соответствуют действительности.
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