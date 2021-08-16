На сцену нового сезона "Голос" выйдут электромонтер и дознаватель

Названы наставники юбилейного десятого сезона шоу "Голос". Зрителей ждет много нового.





С приближением осени вся страна с нетерпением ждет начала нового сезона главного вокального проекта "Голос", чтобы вечерами болеть всей семьей за талантливых творческих начинающих и профессиональных артистов.

Позади работа с тысячами конкурсных заявок и очные кастинги сотен самых ярких претендентов. Впереди – долгожданные съемки и премьера юбилейного сезона в эфире Первого канала.

В этом году шоу "Голос" открывает юбилейный десятый сезон, который приготовил для зрителей много сюрпризов. Среди прочих новость о том, что у шоу появится новая студия.

Кресла наставников займет золотой состав жюри проекта – Дима Билан, Пелагея, Александр Градский и Леонид Агутин.

Напомним, в слепых прослушиваниях проекта участвуют те вокалисты, которые прошли предварительный кастинг. Это 120 человек. Среди них 18 участников прошли отбор, но не успели выступить на слепых прослушиваниях в прошлом году.

На сцену "Голоса" поднимутся как профессиональные музыканты, так и любители, главная работа которых совершенно не связана с вокалом – это бухгалтеры, лингвисты, менеджеры, электромонтер связи и даже капитан полиции (дознаватель).

По традиции, в конкурсе примут участие посланцы со всех концов России и из-за рубежа. География "Голос-10" включает десятки городов. У каждого из конкурсантов есть шанс пройти через сито слепых прослушиваний, Поединков и Нокаутов и во время прямых эфиров побороться за титул победителя юбилейного сезона.

Ведущий нового сезона шоу "Голос" станет любимый российский миллионами актер Дмитрий Нагиев.