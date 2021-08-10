Беременная Костенко пострадала из-за ворвавшегося в дом незнакомца

Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко шокировали поклонников неприятной историей.

Знаменитые супруги вместе с двумя дочерьми живут в загородном особняке. Беременной Анастасии часто приходится оставаться дома с детьми одной, пока муж проводит время на тренировке. В один из таких вечеров, когда главы семейства не было дома, ничего не предвещало беды, и Костенко уже собиралась укладывать детей спать, как вдруг в дом вторгся какой-то мужчина. Незнакомец оказался нетрезвым и никак не хотел уходить, что немало встревожило беременную супругу Дмитрия Тарасова.

В итоге женщине пришлось вызвать полицию. Сотрудники правопорядка быстро приехали и забрали нарушителя, который оказался всего лишь поселковым электриком, выпившим лишнее. Мужчина не нанес вреда семье футболиста, но в том в положении, в котором сейчас находится Костенко, любые волнения могут быть опасными.

После случившегося Дмитрий Тарасов сам вышел на связь с поклонниками в "Инстаграм" и заверил, что все хорошо. Мужчина объяснил, что они живут в спокойном месте и дверь в доме закрывают только на ночь, именно поэтому электрик смог беспрепятственно попасть в дом. Однако подписчики оказались встревожены и посоветовали футболисту запирать дверь, чтобы его супруга больше не страдала от неожиданных вторжений.

Напомним, что Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко в настоящее время ждут третьего ребенка – сына, и недавно обнародовали выбранное имя.