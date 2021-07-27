Раздавленная разводом Мамаева выселила детей на балкон

Скандальное расставание Аланы Мамаевой с известным футболистом привело к печальным последствиям. Женщина вынуждена растить маленьких сына и дочь в одиночку. Усложняет ситуацию нехватка денег, без которых о комфортной жизни не может быть и речи. Даже платить по счетам знаменитости было нечем. Из-за финансовой несостоятельности разведенная звезда отказалась от любимых собак Тоси и Боси. Выяснилось, что в квартире Аланы Мамаевой так мало места, что она с трудом уживается с детьми и еще парой питомцев.
Экс-супруга футболиста решила освободить личное пространство дома и отправила детей кочевать на балконе. Там Алекс и Алиса теперь ночуют на диване. У наследников Аланы Мамаевой нет ни собственных кроватей, ни другой мебели для уютного времяпровождения и полноценного развития. Даже шкафы в 48-метровой двухкомнатной квартире отсутствуют, одежду семья вешает на металлические вешалки. По крайней мере, балкон, где располагаются дети, утеплен и в летнее время пригоден для ночлега.
Напомним, официальный развод Аланы Мамаевой с известным супругом состоялся весной этого года. Причиной разрыва их отношений стали измены, в которых женщина публично упрекала своего избранника. Пара была в браке восемь лет.
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