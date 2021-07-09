"Протрезвела?": спивающаяся Волочкова продает элитное жилье

Анастасия Волочкова является владелицей ряда квартир в элитном жилом комплексе в Астрахани.

Несколько дней назад знаменитая балерина отправилась в Астрахань. О своих приключениях в этом городе артистка отчитывается на странице в "Инстаграм". Накануне Анастасия снялась на фоне местного суда и рассказала о своей очередной победе. При этом по внешнему виду и невнятной дикции артистки поклонники поняли, что Анастасия Волочкова уже не совсем трезва и даже забили тревогу в комментариях.

Теперь балерина выложила новое видео. Она показала роскошный жилой комплекс "Паруса", в которой ей принадлежит часть квартир, и предложила фанатам задуматься о покупке этого жилья. Для связи Анастасия оставила контакты своего представителя.

В комментариях подписчики стали обсуждать предложение звезды. Кто-то заявил, что Волочкова продает эту недвижимость уже много лет, но спроса на нее нет. Другие отметили, что покупать такое жилье не стоит, иначе потом придется ходить по судам – мол, репутация балерины очень к этому располагает. Третьих же и вовсе больше всего заинтересовало, успела ли Волочкова протрезветь.

Фолловеры написали:

"Протрезвела после икорки Астраханской??" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.), "Смотрите, кто приобрёл или хочет приобрести—— вас ожидать будут суды по выселению(((", "Я куплю только при одном условии… если Анастасеюшка со мной на брудершафт выпьет и закусит огурцом с икрой Мы будем в хлам)))))", "Когда вы говорите такое впечатление, что вы бредите".

Напомним, после прошлого видео Анастасии Волочковой фанаты заподозрили, что балерина спивается, и заговорили о том, что ей нужно лечиться от зависимости.