"Больше неинтересно": Элджей впервые подтвердил слухи о разводе с Ивлеевой

Сегодня Элджей отмечает свой день рождения. Он выпустил новую песню.

Сам артист полагает, что сегодня вышел главный хит этого лета, но пользователи Сети увидели в этом совсем иной скрытый смысл.Все дело в том, что уже некоторое время назад появились слухи о разводе исполнителя с Анастасией Ивлеевой. Самые внимательные поклонники утверждают, что дива перестала носить кольцо, которое долгое время вообще не снимала.

Возлюбленные ситуацию никак не комментировали долгое время. Популярная блогерша лишь просила у поклонников прощения за то, что стала реже появляться в "историях", а также отметила, что сейчас у нее не то настроение, чтобы публиковать много развлекательного контента. Публика начала серьезно волноваться за состояние кумира.

Теперь Элджей вставил в свою песню строки, которые показались многим своеобразным подтверждением всех худших слухов. "Стало скучно, больше неинтересно. На этом закончили", – поет исполнитель. Правдивы ли подозрения поклонников – пока остается только гадать.

Однако несколько раз супруг Анастасии Ивлеевой уже делал подобные признания внутри своих композиций. После песни "Минимал" артист расстался со своей предыдущей пассией, а затем выпустил "360", в которой признался всей стране в чувствах к популярной отечественной блогерше.

