Жена раскрыла новые данные о состоянии сраженного коронавирусом Мамонова

Избранница певца рассказала, что мужу будут аккуратно возвращать самостоятельное дыхание. По данным РИА ФАН, ранее врачами уже предпринимались попытки вывести звезду из комы.
Петру Мамонову уменьшали дозы лекарственных средств, но делалось это очень аккуратно. Из-за тяжести состояния артиста данный процесс может продолжаться недели.
Пока же Петр Мамонов остается в состоянии медикаментозного сна. Отметим, что музыканта госпитализировали в клинику в Коммунарке с коронавирусной инфекцией в начале июля. Знаменитость положили в реанимацию и подключили к аппарату ИВЛ.
Тогда у 70-летнего актера выявили 87% поражения легких. Напомним, недавно супруга Петра Мамонова заявила, что готовится к худшему, но врачи увидели положительную динамику в течение болезни певца.
Как писали "Дни.ру", в последнее время Петр Мамонов жил в деревне и старался не повещать город. Но, к сожалению, это не уберегло звезду от ковида. Друзья и поклонники артиста не перестают надеяться лучшее и молиться о его здоровье. Они пишут супруге Мамонова слова поддержки.
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