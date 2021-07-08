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Шоу-бизнес
Жена раскрыла новые данные о состоянии сраженного коронавирусом Мамонова

Жена раскрыла новые данные о состоянии сраженного коронавирусом Мамонова

Супруга Петра Мамонова Ольга пообщалась с врачами. Она сообщила, что медики собираются вывести актера из комы.
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Избранница певца рассказала, что мужу будут аккуратно возвращать самостоятельное дыхание. По данным РИА ФАН, ранее врачами уже предпринимались попытки вывести звезду из комы.

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Петру Мамонову уменьшали дозы лекарственных средств, но делалось это очень аккуратно. Из-за тяжести состояния артиста данный процесс может продолжаться недели.

Пока же Петр Мамонов остается в состоянии медикаментозного сна. Отметим, что музыканта госпитализировали в клинику в Коммунарке с коронавирусной инфекцией в начале июля. Знаменитость положили в реанимацию и подключили к аппарату ИВЛ.

Тогда у 70-летнего актера выявили 87% поражения легких. Напомним, недавно супруга Петра Мамонова заявила, что готовится к худшему, но врачи увидели положительную динамику в течение болезни певца.

Как писали "Дни.ру", в последнее время Петр Мамонов жил в деревне и старался не повещать город. Но, к сожалению, это не уберегло звезду от ковида. Друзья и поклонники артиста не перестают надеяться лучшее и молиться о его здоровье. Они пишут супруге Мамонова слова поддержки.

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Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 8 июля 2021, 16:05 Источник: РИА ФАН ✓ Надежный источник
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