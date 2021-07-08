"Человек пропадает": спивающуюся Волочкову хотят упечь в реабилитационный центр

Анастасия Волочкова поделилась очередным видео в "Инстаграм", которое вызвало серьезные опасения ее поклонников.

Накануне 45-летняя балерина сняла видео из Астрахани, где она одержала очередную победе в суде. На опубликованных кадрах артистка стоит на фоне здания местного суда. Она облачена в уже несколько помятый салатовый костюм, который, был на ней на всех ее последних фото, в руках женщина держит уже слегка завядший букет и говорит о своей победе не совсем твердым голосом – все эти детали не укрылись от взглядов внимательных поклонников Анастасии Волочковой.

Фанаты с большим подозрением отнеслись к словам артистки о победе по жизни. Однако отметили, что какую-то победу балерина уже явно отпраздновала. Подписчики заявили, что балерина не впервые появляется на публике в нетрезвом виде, и всерьез заволновались о том, не пора ли женщине лечиться. Фолловеры написали:

"Уже хороша..." (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.), "Ну, налакался человек с утреца. Пьет, значит здорова", "Как тебе, Анастасия, не стыдно перед дочерью и мамой. Смотрят постоянно на пьяную", "Пятый десяток, постоянно в умате....", "ну почему ее никто в рехаб не положит..человек пропадает".

Фанаты заметили, что нельзя заставить артистку лечиться насильно, она должна этого захотеть сама. Другие также отметили, что ее по-человечески жаль, и посоветовали женщине хотя бы сменить давно завядший букет и поношенный костюм. Балерина не стала отвечать на колкости и наличие каких-либо зависимостей у себя не признавала.

Ранее Анастасию Волочкову подняли в Сети на смех из-за странной обуви.