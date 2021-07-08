Аверин у гроба рассказал о строгости Меньшова

Режиссер фильма "Москва слезам не верит" скончался в минувший понедельник от последствий коронавирусной инфекции. Церемония прощания с Владимиром Меньшовым состоялась в Центральном доме кинематографистов.
Одним из первых на месте появился Максим Аверин. Актер заявил, что картины Меньшова спасали россиян от уныния и печали: "Он нашел код к наши сердцам, поэтому я думаю, что мы сегодня все прощаемся с самым близким другом".
Также Аверин вспомнил о работе с Меньшовым на съемочной площадке. По его словам, мэтр был с ним строг. "Но это и хорошо, потому что замечания, которые он тогда говорил, очень помогли мне", – добавил актер.
Отметим, что почтить память известного кинодеятеля также пришли актеры Владимир Машков, Александр Панкратов-Черный и Валерий Гаркалин, ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий, политик Геннадий Зюганов.
Корреспондент "Дни.ру" ранее сообщил, что на прощании вдове Вере Алентовой стало плохо. Зять Игорь Гордин все время подавал ей воду. Напомним, что на днях актрису выписали из больницы, где она лежала с коронавирусом.
Отпевание Владимира Меньшова пройдет в храме Покрова Пресвятой Богородицы в Красном Селе. Похоронят лауреата премии "Оскар" на Новодевичьем кладбище.
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