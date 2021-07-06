Состояние крайне тяжелое: жена Мамонова поделилась новостями из больницы

Еще 1 июля поклонников встревожила новость о госпитализации 70-летнего артиста. Мужчину положили в больницу в Коммунарке, так как у него был диагностирован коронавирус. По последним данным, легкие артиста поражены более, чем на 80%. Петра Мамонова подключили к аппарату ИВЛ – под ним пациент находится уже шестые сутки.
Ранее супруга артиста Ольга рассказывала, что ее муж не разговаривает. "Недоступен, как растение", – описала тогда состояние больного женщина. Сегодня Ольга сообщила "МК", что изменений до сих пор нет. Медики все также оценивают состояние пациента как крайне тяжелое и опасаются делать хоть какие-нибудь прогнозы относительно его состояния.
Друзья и поклонники Петра Мамонова не перестают верить на лучшее и молиться о здоровье мужчины. Лидер группы "Звуки Му" является очень верующим человеком – он проделал большой путь и трудный путь к вере, поэтому близкие надеются, что Господь все же поможет ему выкарабкаться.
Пока артист находится в реанимации, президент Владимир Путин подписал указ о его награждении орденом Дружбы. Артист был удостоен награды за большой вклад в развитие российской культуры и искусства. Как киноактер Петр Мамонов известен зрителям своими ролями в картинах: "Остров", "Царь", "Пыль", "Игла" и других.
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