Принц Уильям бросил Кейт Миддлтон ради церкви

Герцогиня Кембриджская будет оставаться на самоизоляции на протяжении десяти дней. Дело в том, что Кейт Миддлтон контактировала с человеком, больным
коронавирусной инфекцией. Они общались на теннисном матче в рамках Уимблдонского турнира в Лондоне.
У супруги принца Уильяма нет никаких симптомов COVID-19, но несмотря на это, строго следует инструкциям и находится на карантине. У герцогов Кембриджских было запланировано на 5 июля два важных визита. Однако принцу Уильяму пришлось посетить их в одиночку.
Сначала член королевской семьи отправился на 73-ю годовщину с момента образования Национальной службы здравоохранения Англии (NHS). Затем он побывал в соборе Святого Павла, где состоялась церковная служба, посвященная молитвам за здравие медработников и добровольцев, которые борются с пандемией коронавируса, а также жертв коварной болезни.
После этого принц Уильям отправился в Букингемский дворец. Там было устроено чаепитие с работниками Национальной службы здравоохранения Англии. Внук Елизаветы II пообщался с гостями. Ранее принц Гарри и принц Уильям выразили отношение к скандальному памятнику принцессе Диане.
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