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Шоу-бизнес
Принц Уильям бросил Кейт Миддлтон ради церкви

Принц Уильям бросил Кейт Миддлтон ради церкви

Кейт Миддлтон находится на карантине. Ее супруг же отправился по делам, оставив жену дома.
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Герцогиня Кембриджская будет оставаться на самоизоляции на протяжении десяти дней. Дело в том, что Кейт Миддлтон контактировала с человеком, больным коронавирусной инфекцией. Они общались на теннисном матче в рамках Уимблдонского турнира в Лондоне.

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Кейт Миддлтон герцогиня Кембриджская

У супруги принца Уильяма нет никаких симптомов COVID-19, но несмотря на это, строго следует инструкциям и находится на карантине. У герцогов Кембриджских было запланировано на 5 июля два важных визита. Однако принцу Уильяму пришлось посетить их в одиночку.

Сначала член королевской семьи отправился на 73-ю годовщину с момента образования Национальной службы здравоохранения Англии (NHS). Затем он побывал в соборе Святого Павла, где состоялась церковная служба, посвященная молитвам за здравие медработников и добровольцев, которые борются с пандемией коронавируса, а также жертв коварной болезни.

После этого принц Уильям отправился в Букингемский дворец. Там было устроено чаепитие с работниками Национальной службы здравоохранения Англии. Внук Елизаветы II пообщался с гостями. Ранее принц Гарри и принц Уильям выразили отношение к скандальному памятнику принцессе Диане.

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Фото: Pool/ Keystone Press Agency/ www.globallookpress.com
Автор: 6 июля 2021, 04:09 Источник: Hello! ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Настоящая сказка: история любви Кейт Миддлтон и принца Уильяма

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