"Она усугубила отношение ко мне": Джанабаева опровергла слухи о дружбе с бывшей женой Меладзе

Экс-вокалистка коллектива "ВИА Гра" Альбина Джанабаева сделала откровенное признание.

Альбина Джанабаева в беседе с журналисткой Ксенией Собчак опровергла информацию о том, что дружила с бывшей женой Валерия Меладзе, Ириной. Ходили слухи, что певица была вхожа в дом четы и подло предала приятельницу, окрутив ее мужа.

"Это, конечно, неправда. Никуда я не была вхожа, ни с кем я не дружила… Эта информация появилась откуда-то, я понимаю, что она усугубила отношение ко мне", – рассказала вокалистка.

По словам Джанабаевой, эти сплетни ранили ее сильнее других. "В качестве не оправдания, а опровержения мне хотелось высказаться", – призналась Альбина.

Джанабаева не стала скрывать, что ставила Меладзе перед выбором. Устав от неопределенности Альбина однажды даже озвучила Валерию ультиматум. "Это произошло, когда все вскрылось", – поделилась вокалистка. На артистку тогда обрушилась лавина негатива. Джанабаева оказалась под сильнейшим давлением. Певица хотела, чтобы Валерий включился в ситуацию и встал на ее защиту.

Напомним, Валерий Меладзе развелся с первой женой, Ириной, в 2014 году. К тому моменту его сыну, рожденному Альбиной Джанабаевой, было уже десять лет. Долгое время вокалист умудрялся жить на две семьи.

Спустя несколько месяцев после развода Валерий расписался с Альбиной. Бракосочетание прошло в узком семейном кругу. Сегодня Меладзе и Джанабаева воспитывают троих общих детей.