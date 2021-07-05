Предсмертные фото Меньшова стали сенсацией

Владимира Меньшова не стало 5 июля. Знаменитый кинодеятель скончался из-за осложнений, вызванных ковидом.

Сегодня утром всю страну потрясла трагическая новость о смерти великого режиссера. Его киноработы уже прочно вошли в культуру российского народа и обрели поистине всенародную любовь и славу. Уход Владимир Меньшова многие поклонники его таланта восприняли как личную трагедию.

Сразу в нескольких пабликах в соцсетях появились снимки режиссера, сделанные в последние годы его жизни. Под снимками многочисленные поклонники Владимира Валентиновича еще раз вспомнили этого великого человека, обсудили его талант, выразили свои соболезнования, признались в любви и почитании, а также заявили, что эта утрата невосполнима. Россияне уверены в том, что таких, как Меньшов, больше уже не будет и вряд ли кто-то когда-то сможет повторить успех его киноработ.

Напомним, что среди наиболее выдающихся режиссерских работ Меньшова такие культовые картины, как "Любовь и голуби", "Ширли-мырли", "Москва слезам не верит". За последнюю из них Владимир Меньшов заслуженно получил "Оскар".

Глубокие соболезнования в связи с кончиной режиссера высказали также его многочисленные друзья и коллеги. Народный артист Валерий Гаркалин пришел в шок от случившегося и заявил, что еще очень долго будет скорбеть по ушедшему из жизни Владимиру Меньшову.