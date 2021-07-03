Поражено 80% легких: организм тяжелобольного Петра Мамонова сдался

По словам жены музыканта, у него уже поражено 80% легких. Ольга напомнила, что Петр Мамонов уже неделю находится в больнице в Коммунарке. Он подключен к аппарату ИВЛ. Состояние артиста крайне тяжелое.
Женщина отметила, что, по статистике, выживают всего 15% подключенных к аппарату ИВЛ пациентов. Женщина рассказала, что все произошло очень быстро, словно ураган. Избранница звезды даже не успела ничего понять. Она заявила, что организм Петра Мамонова быстро сдался, поскольку музыканту уже 70 лет.
Ольга жалеет, что они сразу сбили актеру температуру. Известно, что сначала исполнитель лечился дома. По имеющимся данным, Петр Мамонов не вакцинировался от коронавируса. Женщина добавила, что обязательно пойдет прививаться. Напомним, у Петра Мамонова диагностировали коронавирусную инфекцию.
Петр Мамонов известен как лидер рок-группы "Звуки Му". Также самобытный талантливый актер сыграл во множестве фильмов. Самыми запоминающимися для публики стали картины "Остров" и "Царь" с его участием.
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