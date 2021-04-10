"Взяла и ударила": Бондарчук распустила кулаки в схватке с женщиной

Экс-супруга знаменитого режисера объявила о применении физической силы. Светлана Бондарчук рассказала о драке с оппоненткой.

Хрупкая блондинка Светлана Бондарчук ассоциируется у многих россиян с женственностью и красотой. Однако за внешней миловидностью звезды скрывается настоящий боец. Модель дала интервью Ирине Безруковой, в котором рассказала, что в прошлом решала конфликты кулаками. Знаменитость призналась, что при необходимости давала отпор своим обидчикам, применяя физическую силу. Светлана Бондарчук с улыбкой вспомнила состоявшиеся драки.

Звезда отметила, что 20 лет назад могла дать сдачи не только словом, но и побоями. Причем противоборство такого плана происходило в ее жизни и с женщинами. Одну из перебранок с представительницей прекрасного пола знаменитая блондинка описала в деталях. "Это было не за волосы, я просто взяла и ударила", — объяснила Светлана Бондарчук, вытянув сжатую в кулаке руку вперед.

Артистка призналась, что во время разборок с оппоненткой испытала сильные эмоции, как в фильме-боевике. По словам модели, ей пришлось распустить руки ради самозащиты, так как поведение соперницы ей не понравилось. Когда Ирина Безрукова уточнила у собеседницы, только кулаком ли она дралась, Светлана Бондарчук ответила утвердительно и засмеялась.



Экс-избранница режиссера призналась, что время ее изменило, поэтому сейчас она бы уже не стала решать разногласия побоями. Тем не менее Светлана Бондарчук не жалеет о совершенном. По мнению знаменитости, в ее жизни не было ситуаций, которых бы ей пришлось мучительно стыдиться.