Обнаженная Глюкоза выставила напоказ все прелести: Зачем одежда?

Певица Глюкоза совершенно не стесняется своего тела. За это публика нередко осуждает артистку.

Наталья Чистякова-Ионова в очередной раз поразила поклонников горчим появлением. Сейчас дива отдыхает в Испании и активно фотографируется в самых разных образах. На этот раз она предстала перед пользователями в слитном ярко-розовом купальнике. Нижняя часть купального костюма вырезана достаточно глубоко, а потому обнажила все прелести стройного тела исполнительницы.

На снимках Глюкоза позирует в бассейне и около него. Она отметила, что пока наслаждается отпуском, но очень скоро собирается перебраться в другое место. "Лечу к вам, любимые", – написала артистка, пообещав вскоре назвать точное место. Вовсе не всем пришлась по душе такая откровенность знаменитости.

Многие пользователи тут же накинулись на Наталью. Они подчеркнули, что рожавшая женщина в ее возрасте якобы не имеет никакого права вести себя и сниматься подобным образом. "А что подумает дочь?", "Зачем одежда? Уже бы голой снялись", "Господи, вот внимания то не хватает. Взросла же женщина", "Ну и купальник", "Как не стыдно так на людях", "Можно сказать, что голая, пошло", "Ужас", – возмутились они.

Поклонники же отметили, что с такой фигурой Глюкозе можно и нужно сниматься в купальниках. "Ох, с таким телом можно все", "Ну и девочка, сочная", "Просто бомба, как она это делает", "Я в шоке, с каждым годом все краше", "Шикарная! Потрясная фигура, просто молодец", "Идеальная, даже не верится, что такие существуют", – комментировали подписчики.

