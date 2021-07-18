Не меняясь с годами: 63-летняя Роза Рымбаева откровенно о диетах и пластике

Представители Казахстана дважды побеждали на конкурсе исполнителей эстрадной песни "Витебск", который проходит на фестивале искусств "Славянский базар". Димаш Кудайберген был лучшим в 2015 году, Адильхан Макин – в 2019-м. Казахстан ими очень гордится. Главной же звездой там, уровня нашей Аллы Пугачевой, считается Роза Рымбаева. О том, как и чем сегодня живет "поющий соловей Средней Азии", узнал корреспондент "Дни.ру".

Розе Куанышевне идет 64-й год, но разве скажешь! Кажется, с годами она не меняется – все такая же прекрасная! Какой была и в 1977-м на фестивале "Золотой Орфей" в Болгарии, где получила Гран-При. Какой была и в 1978-м, когда вместе с Пугачевой и Ротару оказалась среди лучших певиц Союза в хит-параде "Звуковая дорожка"...

"Меня часто спрашивают о секрете хорошей формы, – улыбается певица. – Наверное, все дело в генах. Никаких диет я не соблюдаю и осторожно отношусь к косметологии – тут важно не переборщить".

На нынешнем "Славянском базаре в Витебске" Роза Рымбаева исполнила песню, написанную ее старшим сыном Али Окаповым. А аранжировку к ней делал младший – Мади Рымбаев. "Это была их совместная работа, подаренная маме, – сообщила певица. – Вообще, я с ними очень много советуюсь, потому что это поколение говорит на современном языке".

Увлечь сыновей музыкой была идея самой Рымбаевой. "В пять лет мы их отдали в очень серьезную музыкальную школу при консерватории, потом четыре года академии, потом магистратура – они учились в общей сложности по 18-20 лет, – пояснила артистка. – Но моя известность им никак не мешала – они ведь еще в утробе жили творчеством, сценой, музыкой, потом мы вместе гастролировали".

В 1999-м ушел из жизни супруг певицы Таскын Окапов. Спустя два года Роза Рымбаева взяла на воспитание его племянниц — Алию и Маншук родители которых умерли. "У них уже двое детей, они хорошие мамы, они счастливы – у них хорошие семьи", – радуется исполнительница.