Не меняясь с годами: 63-летняя Роза Рымбаева откровенно о диетах и пластике

Розе Куанышевне идет 64-й год, но разве скажешь! Кажется, с годами она не меняется – все такая же прекрасная! Какой была и в 1977-м на фестивале "Золотой Орфей" в Болгарии, где получила Гран-При. Какой была и в 1978-м, когда вместе с Пугачевой и Ротару оказалась среди лучших певиц Союза в хит-параде "Звуковая дорожка"...
"Меня часто спрашивают о секрете хорошей формы, – улыбается певица. – Наверное, все дело в генах. Никаких диет я не соблюдаю и осторожно отношусь к косметологии – тут важно не переборщить".
На нынешнем "Славянском базаре в Витебске" Роза Рымбаева исполнила песню, написанную ее старшим сыном Али Окаповым. А аранжировку к ней делал младший – Мади Рымбаев. "Это была их совместная работа, подаренная маме, – сообщила певица. – Вообще, я с ними очень много советуюсь, потому что это поколение говорит на современном языке".
Увлечь сыновей музыкой была идея самой Рымбаевой. "В пять лет мы их отдали в очень серьезную музыкальную школу при консерватории, потом четыре года академии, потом магистратура – они учились в общей сложности по 18-20 лет, – пояснила артистка. – Но моя известность им никак не мешала – они ведь еще в утробе жили творчеством, сценой, музыкой, потом мы вместе гастролировали".
В 1999-м ушел из жизни супруг певицы Таскын Окапов. Спустя два года Роза Рымбаева взяла на воспитание его племянниц — Алию и Маншук родители которых умерли. "У них уже двое детей, они хорошие мамы, они счастливы – у них хорошие семьи", – радуется исполнительница.
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