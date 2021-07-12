Заговорившая о счастье Волочкова довела россиян до экстаза

Знаменитая балерина регулярно радует своих поклонников новыми снимками в "Инстаграм". Очень часто артистка демонстрирует свое тело с минимальным количеством одежды на нем, за что часто получает критику своей аудитории. Сегодня же Анастасия Волочкова опубликовала собственный портрет совсем иного толка.
На свежем снимке балерина запечатлена сидящей в черном кружевном топе и белых брюках, на ее плечо небрежно наброшен жакет в тон. Волосы эпатажной артистки аккуратно уложены, на лице – сдержанный макияж.
"Просто я....Счастливая и в гармонии," – подписала снимок знаменитость.
Фолловеры Анастасии, судя по всему, не ожидали от нее таких снимков. Люди пришли в настоящий экстаз от того, какой Волочкова может быть в жизни. Подписчики оставили балерине множество комплиментов и попросили почаще показывать такие фото, а вульгарные шпагаты оставить за кадром.
Фанаты написали:
"Обалденное фото! Вы очень красивая!" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.), "Вот это фото и образ очень достойно", "Очень красиво! Шпагаты больше не надо", "Как приятно видеть красивую ухоженную девушку", "Настя, Вас не узнать. Вы шикарная!!".
Ранее "Дни.ру" сообщали о возросшем беспокойстве поклонников Анастасии Волочковой относительно ее не совсем здорового образа жизни.
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