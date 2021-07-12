Похоронившего жену Инина сжирает проклятый рак

"У Инина онкология лимфатических узлов, – шепчутся друзья семьи. – Он, как слышно, сделал уже вторую химиотерапию, но коварная болезнь пока не отступает".
Врачи точно не знают, почему и как возникает рак лимфоузлов. Известно лишь, что у таких больных имеются определенные мутации, при которых начинается бесконтрольный рост и размножение лимфоцитов — клеток иммунной системы. При отсутствии правильного и своевременного лечения, средняя продолжительность жизни таких больных составляет 7-10 лет. Однако радикального излечения все равно добиться сложно — опухоль склонна к многократному рецидивированию, даже после высокодозной химиотерапии. Агрессивные лимфомы при отсутствии лечения, как правило, приводят к гибели больного в течение 1-2 лет.
Друзья полагают, что состояние Инина ухудшилось в марте этого года, когда он похоронил жену. Они прожили вместе 61 год и ее внезапный уход сильно подкосил писателя. Во время похорон любимой на Аркадия Яковлевича было больно смотреть – сыновья держали его, черного от горя, под руки у гроба жены. От потери супруги, как говорят друзья, он пока не смог оправиться – каждый день плакал, потерял интерес к жизни, почти ничего не ел. В итоге, видимо, так ослаб, что попал в реанимацию одной из столичных клиник.
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