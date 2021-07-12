Похоронившего жену Инина сжирает проклятый рак

Писатель, драматург и актер Аркадий Инин в марте этого года стал вдовцом. Его супруга Инна Иванова скоропостижно ушла из жизни. Она говорила с сыном и внезапно упала – оторвался тромб в легком. А теперь борется за жизнь и сам 83-летний Аркадий Яковлевич...

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