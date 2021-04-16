Врачи спасают попавшего после похорон жены в реанимацию Инина

21 марта умерла супруга Аркадия Инина. Ее уход стал тяжелым ударом для знаменитого писателя, драматурга и юмориста. Не прошло и 40 дней, а сегодня врачи сражаются уже за его жизнь – Инин в реанимации.

Аркадию Инину идет 83-й год. С 1960 года он был женат на Инне Ивановой. 61 год вместе – удивительное для артистической среды постоянство! В прошлом году они отмечали "бриллиантовую" свадьбу, но никто и подумать не мог, что это последний их общий праздник.

Подруга семьи рассказала подробности кончины жены Инина: "Инночка была верующим человеком, поэтому смерть Господь ей дал легкую. Она говорила с сыном и внезапно упала – оторвался тромб в легком и она умерла на месте".

Для Инина это был страшный удар. Во время похорон любимой на Аркадия Яковлевича было больно смотреть – сыновья держали его, черного от горя, под руки у гроба жены. От потери супруги, как говорят друзья, он пока не смог оправиться – каждый день плакал, потерял интерес к жизни, почти ничего не ел. В итоге, видимо, так ослаб, что попал в реанимацию одной из столичных клиник. И сегодня врачи делают все возможное, чтобы стабилизировать состояние знаменитости.