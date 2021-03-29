Черного от горя Инина держали под руки у гроба жены

Аркадию Инину идет 83-й год. С 1960 года он был женат на Инне Ивановой. 61 год вместе – удивительное для артистической среды постоянство! Вот уже, действительно, "быть вместе в горе и радости, пока смерть не разлучит"... В прошлом году они отмечали "бриллиантовую" свадьбу, но никто и подумать не мог, что это последний их общий праздник. Поэтому во время похорон любимой на Инина было больно смотреть – сыновья держали рыдающего Аркадия Яковлевича под руки у гроба жены.
Отпевание жены Инина прошло в Храме Святых бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана в Шубине 1722 года постройки, что за памятником Юрию Долгорукому. Похоронили же ее на Троекуровском кладбище столицы, недалеко от могилы певицы Юлии Началовой. А поминальный обед был дан в ресторане Дома кино, в котором чета Ининых часто бывала.
Подруга семьи сообщила подробности кончины жены Инина: "Инночка была верующим человеком, поэтому смерть Господь ей дал легкую. Она говорила с сыном и внезапно упала – оторвался тромб в легком и она умерла на месте".
Как писали ранее "Дни.ру", Аркадий Инин был соседом по подъезду в писательском доме с драматургом, сценаристом и ведущим "Кинопанорамы" Далем Орловым, которой ушел из жизни в феврале. Они дружили семьями, Даль Константинович всегда помогал Аркадию Яковлевичу в заботах о больной супруге. Два года назад Орлов и сам овдовел...
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