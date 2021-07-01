"Помогите, дорогой": Доронина с мольбой обратилась к Путину

Татьяна Доронина написала официальное письмо президенту с просьбой спасти МХАТ.

Народная артистка СССР более 30 лет возглавляла МХАТ им. Горького. Два года назад она вынуждена была уступить свой пост Эдуарду Боякову, но судьба родного театра до сих пор не дает покоя актрисе. Уже во второй раз Татьяна Доронина попыталась привлечь к этой теме внимание президента и написала ему письмо.

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В обращении к власти Татьяна Васильевна без обиняков высказала свое мнение относительно того, что сейчас происходит в театре. Женщина убеждена в том, что сейчас легендарным театром ведают "торгаши". Если нынешний худрук продолжил возглавлять МХАТ, то от театра не останется ничего. Доронина утверждает, что из театра выгнали талантливых артистов, уничтожили достойный репертуар и лучшие декорации. По мнению Дорониной, все это лишь часть безобразий, которые сейчас творятся во МХАТе. Обеспокоенной за любимой театр Дорониной больше ничего не осталось, как обратиться к высшей власти.

"Помогите, дорогой Владимир Владимирович" – написала актриса.

Она уверена: если президент не вмешается, театр полностью поглотит "развлекательный эстрадно-цирковой балаган" – отрывки из письма приводит "МК". Знаменитость подчеркнула, что не знает, сколько ей осталось, именно поэтому она решилась на такой шаг.

Стоит отметить, что два года назад у Татьяны Васильевны уже была аудиенция с президентом, однако после этого дела в театре не изменились.

Ранее "Дни.ру" сообщали о том, что Татьяна Доронина последние несколько лет занимает должность президента МХАТа им. Горького и ежемесячно получает крупную сумму.