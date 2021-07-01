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Шоу-бизнес

Музыкант Петр Мамонов госпитализирован в реанимацию с коронавирусом

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Известный российский актёр и музыкант Пётр Мамонов госпитализирован в реанимацию с коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом рассказала супруга 70-летнего артиста Ольга Мамонова.

Женщина отметила, что Мамонов уже пятые сутки находится в реанимационном отделении больницы в Коммунарке. По словам Ольги, состояние актёра "очень тяжёлое". Она добавила, что другой информации о муже у неё нет, сообщает Life.ru.

Пётр Мамонов знаменит россиянам как лидер рок-группы "Звуки Му", которую он основал в 1980-х годах. Кроме того, он сыграл в таких известных отечественных фильмах, как "Остров" и "Царь".

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Автор: 1 июля 2021, 17:19 Источник: Life.ru ✓ Надежный источник

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