"Кого Бог пошлет": Боня сделала заявление о втором ребенке

Виктория Боня заговорила о возможном пополнении в семье.

Экс-участница "Дома-2" активно ведет свой инстаграм-аккаунт, устраивает интерактивы с подписчиками и не стесняется отвечать на их самые личные вопросы. В этот раз фолловеры среди прочего поинтересовались, хочет ли звезда стать матерью во второй раз. Виктория Боня с радостью рассказала, что она думает на этот счет.

41-летняя знаменитость призналась, что очень хочет еще одного ребенка, и это необязательно должен быть мальчик.

"Неважно дочь или сын, кого Бог пошлет," – написала Виктория.



В настоящее время женщина воспитывает лишь одну дочь, которая родилась еще в 2012 году в союзе с бизнесменом из Монако – Александром Смерфитом. Девочка по имени Анджелина Летиция Смерфит является подданной княжества Монако. Экс-участница "Дома-2" впоследствии рассталась с отцом своей дочери, но бывшие возлюбленные продолжают общаться и вместе воспитывают дочь.

К слову о мужчинах: отвечая на другие вопросы фолловеров, Боня призналась, что в представителях противоположного пола она больше всего ценит надежность, честность и умение держать свое слово.

После рождения дочери знаменитость долгое время жила за границей и не планировала возвращаться в Россию. Однако совсем недавно стало известно о том, что планы Виктории Бони изменились.