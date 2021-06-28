"Было больно": 41-летняя Виктория Боня возвращается работать в Россию

Виктория Боня объявила о громком возвращении на российские экраны.

Много лет бывшая участница шоу "Дом-2", модель и телеведущая Виктория Боня живет за границей. Будучи на последних месяцах беременности Боня уехала во Францию. Там в 2012 году она родила от Алекса Смерфита дочь Викторию Летицию.

Телевидущая оставила в России многие проекты, чтобы посвятить всю себя новорожденной малышке. Там ей помогали мама и свекровь. Виктория Боня не собиралась возвращаться в Россию, однако на днях мир российского шоу-бизнеса потрясла громкая новость – модель решила снизойти до родины.

В своем "Инстаграм" 41-летняя Виктория Боня рассказала, что захотела возобновить карьеру телеведущей в России. Звезда появится в новом крупном проекте. Она назвала это важным этапом в своей жизни и самым главным проектом. Что это за проект, пока остается загадкой. Однако Виктория Боня пообещала рассказать все подробности, как только подпишет контракт с компанией.

"Я решила вернуться в эту индустрию… и как только пришло решение, сразу пришло и предложение! Самое главное предложение моей жизни!!! Я ждала его множество лет", – ликовала Виктория Боня.

Модель добавила, что долгие годы не хотела работать в России на телевидении. В какой-то момент жизни ей захотелось, чтобы о ней забыли. "Было больно", – загадочно написала Боня.

Что именно причинило ей настолько сильную боль, что она отказалась от многомиллионном доходе и карьере в своей стране, не известно. Но, судя по всему, уже совсем скоро Боня раскроет все карты.