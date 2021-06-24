"Молчать больше не могу": Боня обратилась к россиянам

Виктория Боня поделилась с поклонниками откровениями. Светская львица рассказала, как ей приходилось выживать в столице.

В своем микроблоге знаменитость заявила, что пришло время рассказать то, о чем она не говорила пять лет. Она подчеркнула, что для нее это будет сложно. "Но молчать я больше не могу — эта тема касается многих", – заявила Виктория Боня.

В сторис теледива написала, что покоряла Москву с трудом. По словам звезды, они с мамой приехали в столицу 25 лет назад из Краснознаменска. Первое время девушке было очень тяжело. Некоторое время Виктории Боне было негде жить.

"Я целый месяц в метро ночевала. На еду зарабатывала продажей алкоголя, а на всю семью были одни сапоги, – поделилась светская львица. В какой-то момент удача улыбнулась девушке, и ее пригласили на Каннский фестиваль. Там русская красавица получила приз.

Но радость Виктории Боне омрачила досадная неприятность. Она рассказала, что пока счастливая шла по красной дорожке, в компанию украшений пришло письмо, что в их изделии в Каннах ходит какая-то неизвестная россиянка.

Также Виктория Боня рассказала, что фестиваль в Каннах в этом году не поедет. По ее словам, рабочий график в июне оказался таким плотным, что прилететь на красную дорожку, она не сможет.