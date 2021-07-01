"С сексом завязано": 50-летняя Цой рассказала о потере полового влечения после коронавируса

"У меня не переболела только свекровь, – уверяет Цой. – А с мужем мы лежали хотя и в двух разных палатах, но в одной больнице. И обходились много дней без близости! Да и какой секс во время коронавируса?!
Анита пояснила, почему на время болезни забыла о половом влечении напрочь! "Ты вообще не хочешь секса в таком состоянии", – уверяет опытная 50-летняя звезда.
Причем потеря инстинкта размножения знакома не только ей одной. "Один мой близкий знакомый – 30-летний парень – переболел ковидом, и все, с сексом у него завеяно. Напрочь пропало желание!" – смахивает слезу артистка.
Аните, к счастью, больше повезло. Сегодня она постепенно начинает отдавать супружеский долг – близость у нее случается более-менее регулярно. "У нас с мужем все по расписанию, – шепнула она. – Составляем план на неделю, где обязательно отводится время под это дело!"
Ранее в интервью "Дни.ру" Анита жаловалась на проблемы по другую сторону экватора – с головой. "Во-первых, теряется концентрация, рассеивается внимание, – сообщила Цой. – Кажется, что пыльным мешком ударили по голове. Мозг просто течет, плавится, его просто нет! Никакой умной мысли, ты не можешь сконцентрироваться. Ну и память начинает подводить".
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