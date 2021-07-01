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Шоу-бизнес
"С сексом завязано": 50-летняя Цой рассказала о потере полового влечения после коронавируса

"С сексом завязано": 50-летняя Цой рассказала о потере полового влечения после коронавируса

Год назад Анита Цой слегла с коронавирусом. "Я была на грани перехода в тяжелую форму заболевания, когда кладут в реанимацию под аппарат искусственной вентиляции легких. Врачи наблюдали за моим состоянием круглосуточно" – позже расскажет она журналистам. Но не отразилась ли коварная болезнь на половом влечении сексуальной звезды?.. Ее оргазм такой яркий?..
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"У меня не переболела только свекровь, – уверяет Цой. – А с мужем мы лежали хотя и в двух разных палатах, но в одной больнице. И обходились много дней без близости! Да и какой секс во время коронавируса?!

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 Анита Сергеевна Цой

Анита Сергеевна Цой певица

Анита пояснила, почему на время болезни забыла о половом влечении напрочь! "Ты вообще не хочешь секса в таком состоянии", – уверяет опытная 50-летняя звезда.

Причем потеря инстинкта размножения знакома не только ей одной. "Один мой близкий знакомый – 30-летний парень – переболел ковидом, и все, с сексом у него завеяно. Напрочь пропало желание!" – смахивает слезу артистка.

Фото: Пресс-служба

Аните, к счастью, больше повезло. Сегодня она постепенно начинает отдавать супружеский долг – близость у нее случается более-менее регулярно. "У нас с мужем все по расписанию, – шепнула она. – Составляем план на неделю, где обязательно отводится время под это дело!"

Фото: Пресс-служба

Ранее в интервью "Дни.ру" Анита жаловалась на проблемы по другую сторону экватора – с головой. "Во-первых, теряется концентрация, рассеивается внимание, – сообщила Цой. – Кажется, что пыльным мешком ударили по голове. Мозг просто течет, плавится, его просто нет! Никакой умной мысли, ты не можешь сконцентрироваться. Ну и память начинает подводить".

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1 июля 2021, 13:58
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комментарии

Ответить:

гость
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Она безнадёжно глупа или как обьяснить её посты?
Гость 595959
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и как же мы жили раньше-то,ведь все извелись переживая за них, ведь совсем ничего не знали трахается ли анитка с мужем ? ну ,теперь,можно выдохнуть,всё там по расписанию...ну,блиин,что за идиотизм...
Ната
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Господи, что вы пишете, о чем???? стыд какой! да еще наверняка придуман полностью, нормальный человек такое "на ушко" не шепнет!
1

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