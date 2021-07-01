"С сексом завязано": 50-летняя Цой рассказала о потере полового влечения после коронавируса

Год назад Анита Цой слегла с коронавирусом. "Я была на грани перехода в тяжелую форму заболевания, когда кладут в реанимацию под аппарат искусственной вентиляции легких. Врачи наблюдали за моим состоянием круглосуточно" – позже расскажет она журналистам. Но не отразилась ли коварная болезнь на половом влечении сексуальной звезды?.. Ее оргазм такой яркий?..

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