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Шоу-бизнес
"Осталось шесть недель": коронавирус плавит мозг располневшей Аниты Цой

"Осталось шесть недель": коронавирус плавит мозг располневшей Аниты Цой

Анита Цой стала украшением музыкального фестиваля "Жара". За кулисами "Крокуса" с певицей встретился корреспондент "Дни.ру".
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В октябре Анита Цой планирует представить в Кремле юбилейное шоу "Пятый океан", отмененное прежде из-за пандемии. И сегодня она берет себя в ежовые рукавицы, чтобы предстать перед поклонниками во всей красе.

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 Анита Сергеевна Цой

Анита Сергеевна Цой певица

"Я за время пандемии поправилась на 9 килограммов, – вздыхает Анита. – Это даже по мордашке понятно. Просто сейчас на мне платье такого кроя, что не очень заметно. Но это все – постковидная история (год назад певица лежала в больнице под аппаратом ИВЛ – Прим. ред.) и следствие гормонального сбоя. Сейчас, к счастью, гормоны практически привела в порядок, остались последние шесть недель. А потому буду восстанавливать форму".

Рассказала певица и про способ, которым планирует худеть. "Я закажу себе травы в Корее – на моей исторической родине, – сообщила звезда – Там специальные составы, напоминающие по вкусу сельдерей и яблоко. Как сок – выпиваешь перед завтраком, обедом и ужином. Ограничу себя в жареном, мучном, сладком – это ускорит процесс похудения!"

Фото: Дни.ру/ Феликс Грозданов

Но если тело можно привезти в тонус, то вот с головой будет сложнее. Цой пожаловалась, что после коронавируса у нее произошли изменения в мозгу. "Во-первых, теряется концентрация, рассеивается внимание, – рассказала Цой. – Кажется, что пыльным мешком ударили по голове. Мозг просто течет, плавится, его просто нет! Никакой умной мысли, ты не можешь сконцентрироваться. Ну и память начинает подводить".

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Фото: Дни.ру/ Феликс Грозданов
Автор: 30 июня 2021, 08:48
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