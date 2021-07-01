Появилась странная информация о Кабаевой после нового фото с детьми

Знаменитость возглавляет совет директоров "Национальной Медиа Группы" (НМГ). Журналисты не раз заявляли, что она получает на этой должности миллионы.
По данным Пенсионного фонда, за прошлый год звезда спорта заработала 152,7 миллиона рублей. Согласно же информации аудиторского заключения компании PricewaterhouseCoopers, оказавшегося у "Собеседника", в отчете НМГ отсутствуют данные о ее доходах за 2019-2020 годы.
В СМИ быстро распространились сообщения об этом, но официальной информации по данной теме пока не поступило. Зато недавно сама Алина Кабаева выступила перед публикой. Правда, по другому поводу.
Как сообщали "Дни.ру", в день своего рождения гимнастка сделала видеообращение. Звезде стукнуло 38 лет. Кадры были обнародованы на сайте ее благотворительного фонда. Также там было размещено фото, где знаменитость позировала с детьми-воспитанниками, которые выглядели очень счастливыми.
Напомним, Алина Кабаева получила золото в Афинах 17 лет назад, став олимпийской чемпионкой. Кроме того, в ее профессиональной копилке еще множество самых разных наград и регалий.
Популярные темы форума
Отношения
Что делать?
Даня Милохин
Подскажите проверенную гадалку?1
Критические дни не регулярные
АНИ ЛРАК КОНСТАНТИН МЕЛАДЗЕ
У вас уже пошли дожди?
Сделала вакцину теперь плохо
Прямая линия с Путиным
Когда уже можно будет улететь в Европу?