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Шоу-бизнес
Появилась странная информация о Кабаевой после нового фото с детьми

Появилась странная информация о Кабаевой после нового фото с детьми

Поклонники жадно ловят любые новости об Алине Кабаевой, поскольку информации о ее личной жизни крайне мало. Сама гимнастка не любит давать интервью, а в Сети дается зачастую непроверенная информация. Сейчас СМИ принялись обсуждать зарплату спортсменки.
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Знаменитость возглавляет совет директоров "Национальной Медиа Группы" (НМГ). Журналисты не раз заявляли, что она получает на этой должности миллионы.

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 Слухи и сплетни

Сюжеты Слухи и сплетни

Алина Маратовна Кабаева

Алина Маратовна Кабаева гимнастка

По данным Пенсионного фонда, за прошлый год звезда спорта заработала 152,7 миллиона рублей. Согласно же информации аудиторского заключения компании PricewaterhouseCoopers, оказавшегося у "Собеседника", в отчете НМГ отсутствуют данные о ее доходах за 2019-2020 годы.

В СМИ быстро распространились сообщения об этом, но официальной информации по данной теме пока не поступило. Зато недавно сама Алина Кабаева выступила перед публикой. Правда, по другому поводу.

Как сообщали "Дни.ру", в день своего рождения гимнастка сделала видеообращение. Звезде стукнуло 38 лет. Кадры были обнародованы на сайте ее благотворительного фонда. Также там было размещено фото, где знаменитость позировала с детьми-воспитанниками, которые выглядели очень счастливыми.

Напомним, Алина Кабаева получила золото в Афинах 17 лет назад, став олимпийской чемпионкой. Кроме того, в ее профессиональной копилке еще множество самых разных наград и регалий.

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Алина Кабаева. Фото: Gennadii Usoev/Russian Look/globallookpress.com
Автор: 1 июля 2021, 10:11 Источник: "Собеседник" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как менялась Алина Кабаева

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