Отдышка, кашель, возможные осложнения: обнародован страшный диагноз пребывающей в коме МакSим

Журналисты выяснили, что все медицинские показатели артистки подтверждают наличие у нее инфекции. Однако тесты ранее показывали исключительно отрицательный результат.

МакSим начала ощущать недомогание около двух недель назад, но тогда не обратила внимания на ситуацию. Видимо, заразилась она от своего охранника. Тогда исполнительница решила лечиться самостоятельно. Некоторые подозревают, что подобные меры могут объяснять тот факт, что тесты демонстрируют отрицательный результат. Якобы в результате приема противовирусных препаратов и антибиотиков "следы" инфекции могли исчезнуть со слизистой.

Артистку госпитализировали через четыре дня после того, как она начала жаловаться на состояние. Уже тогда ее самочувствие было крайне неудовлетворительным: наблюдалась серьезная отдышка, кашель и высокая температура. Оказалось, что диагноз знаменитости поставили еще тогда. Он звучит как "двустороняя полисегментарная пневмония".

Звезда находится в реанимации уже около десяти дней, а ее состояние врачи характеризуют как крайне тяжелое. Помимо вышеуказанных симптомов у МакSим наблюдается низкая сатурация крови, интоксикация и плохая реакция зрачков на раздражители. Медицинские работники верят в лучшее, но говорят, что, если артистка придет в себя – это будет настоящее чудо. Однако и при таком позитивном раскладе возможны дальнейшие осложнения.

Напомним, 11 июня знаменитость выступала в Казани, после чего ее состояние ухудшилось. Тогда она обратилась за помощью. После ее подключили сперва к ИВЛ, а затем к ЭКМО. Вся страна молится за здоровье артистки и надеется на лучшее.

