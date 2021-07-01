Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Королевская семья Британии

Топ новостей недели

Лечение бессильно: Померкшую в коме МакSим перевели на новый аппарат
Тяжелобольная Слава теряет память
"Удалили глаз": Дима Билан не может прийти в себя после операции
Цветущая и похудевшая Заворотнюк предстала во всей красе после разговоров о смертельной болезни
партнеры
Четверг
1 июля
Лента новостей
10:11
Появилась странная информация о Кабаевой после нового фото с детьми
10:04
Boeing повредил корпус при посадке в Якутстке
09:50
"Фрики побеждают!": Пригожин о похабной обнаженке и геях в шоу-бизнесе
09:41
"Одному лучше": экс-домработница вывалила интимные тайны Киркорова на всю страну
09:28
Раскрыты важные подробности новой пенсионной реформы
09:25
"Крысы и подонки": Цепкало предложил бизнесменам скинуться на арест Лукашенко
09:02
Отдышка, кашель, возможные осложнения: обнародован страшный диагноз пребывающей в коме МакSим
08:59
В Махачкале из-за взрыва в частном доме пострадали 3 человека
08:59
"Хотела сделать человека из Омарова": Широкова объяснила причины развода Бородиной
08:25
При столкновении иномарки и "Газели" под Ростовом погибли 5 человек
08:20
Народный артист Гуськов: При Украине Крым стал помойкой
06:10
Дряблая и бесформенная: оголившая интимное место Муцениеце вызвала оторопь
04:07
Новый ухажер или провинившийся муж? Бородина похвасталась дорогим подарком
02:02
"Мутант": Рудковская стала посмешищем из-за чрезмерной обработки фото
23:57
Поссорившийся с Решетовой из-за сына Тимати показал любимого ребенка: Самая достойная
22:47
"Я люблю поменьше": Волочкова сообщила о своих предпочтениях ниже пояса
22:05
Пугачева забыла о важном событии в жизни Киркорова
21:17
Недавно родившая Джанабаева заговорила о новой беременности
20:37
Рост цен в России установил шестилетний рекорд
20:29
Путин назвал причины высоких цен на отдых в России
20:21
Из свахи в политики: Сябитова хочет стать депутатом
20:02
Жесткая посадка самолета в Подмосковье: пострадали двое человек
19:51
"Странненько выглядит со стороны": беременность круто изменила "блаженную" Арзамасову
19:45
"Надо было подложить черную свинью": угодившего в гей-скандал Киркорова раскрыли
19:42
В Подмосковье люди устроили драку за очередь на вакцинацию
19:04
После разрыва с Тимати Решетова отказалась выходить замуж за бедных мужчин
19:01
"Вакханалия": Ширвиндт взвыл из-за вечных тусовок в столице
18:57
Россиянам разрешат посещать Турцию без теста на коронавирус при одном условии
18:53
Страшный диагноз сына лишил Бледанс покоя: Адские крики и слезы
18:52
Названы округа Подмосковья с худшей коронавирусной ситуацией
18:47
После новости о причине расставания Киркоров плюнул в Пугачеву
18:35
"Нож в спину": после предательства Малахова Отиева перестала выходить на связь
18:32
Назван виновник тяжелого состояния певицы МакSим
17:56
Глава МИД Украины возразил Путину на слова о единстве российского и украинского народов
17:48
"Я же русский": Путин рассказал о любимых песнях на отдыхе
17:46
Подольская собрала детей и улетела из России
17:41
Невеста высказалась о внебрачном ребенке изменника Моргенштерна: Залетевшая в деревне
17:26
Заявление Путина об Украине оценили: В первый раз высказался так прямо и жестко
17:12
Алсу заподозрили в очередной беременности
16:49
Рубля от тебя не надо: сын отказался от денег Жасмин
16:39
Вторая Проклова: Арзамасова рассказала об интиме с Авербухом в 15 лет
16:22
"Зашивать все придется": рыдающая экс-избранница Гуфа показала кровоточащее лицо
16:06
"Это веревочка от тампакса": Волочкова в шпагате впервые крупно опозорилась
15:54
Земфира получила отказ в суде после заявления о взыскании денег с Гришковца
15:39
"Глаза грустные": появилось фото Муцениеце без макияжа
15:22
Петросян остался без штанов: Все!
15:08
Уязвленная Макеева накинулась на обидчиков: Мое имя стало нарицательным
14:52
"Очень похожи": обнародованы фото покойного брата Пугачевой
14:47
В России грядет пенсионная реформа
14:44
Путин ответил на вопрос о преемнике
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Михалкова публично освистали за нападки на актрису Бузову
Весь в мать: сын Королевой женился на стриптизерше
Как Барановская из любовницы Аршавина превратилась в звезду Первого канала
"Орет, что не бросал": муж Макеевой потребовал уменьшить размер алиментов на троих детей
Тихановская: Все действия режима Лукашенко показывают его бессилие
"Жалко ее": Тарасов заявил о воссоединении с Бузовой после нашумевшего развода
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
Отдышка, кашель, возможные осложнения: обнародован страшный диагноз пребывающей в коме МакSим

Отдышка, кашель, возможные осложнения: обнародован страшный диагноз пребывающей в коме МакSим

Журналисты выяснили, что все медицинские показатели артистки подтверждают наличие у нее инфекции. Однако тесты ранее показывали исключительно отрицательный результат.
прочитано 1208 раз

МакSим начала ощущать недомогание около двух недель назад, но тогда не обратила внимания на ситуацию. Видимо, заразилась она от своего охранника. Тогда исполнительница решила лечиться самостоятельно. Некоторые подозревают, что подобные меры могут объяснять тот факт, что тесты демонстрируют отрицательный результат. Якобы в результате приема противовирусных препаратов и антибиотиков "следы" инфекции могли исчезнуть со слизистой.

ПО ТЕМЕ

"Очень переживаем": близкие молятся за пребывающую в коме МакSим

Состояние певицы МакSим – последние новости на сегодня

 Певица МакSим в коме: все подробности

Сюжеты Певица МакSим в коме: все подробности

Марина Сергеевна Абросимова (МакSим)

Марина Сергеевна Абросимова (МакSим) певица

Артистку госпитализировали через четыре дня после того, как она начала жаловаться на состояние. Уже тогда ее самочувствие было крайне неудовлетворительным: наблюдалась серьезная отдышка, кашель и высокая температура. Оказалось, что диагноз знаменитости поставили еще тогда. Он звучит как "двустороняя полисегментарная пневмония".

Звезда находится в реанимации уже около десяти дней, а ее состояние врачи характеризуют как крайне тяжелое. Помимо вышеуказанных симптомов у МакSим наблюдается низкая сатурация крови, интоксикация и плохая реакция зрачков на раздражители. Медицинские работники верят в лучшее, но говорят, что, если артистка придет в себя – это будет настоящее чудо. Однако и при таком позитивном раскладе возможны дальнейшие осложнения.

Напомним, 11 июня знаменитость выступала в Казани, после чего ее состояние ухудшилось. Тогда она обратилась за помощью. После ее подключили сперва к ИВЛ, а затем к ЭКМО. Вся страна молится за здоровье артистки и надеется на лучшее.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ДЗЕНЕ" – ТОЛЬКО ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

МакSим. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 1 июля 2021, 09:02 Источник: LIFE ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Угрозы мужа, алкоголизм и страшная болезнь: что известно о тяжелой судьбе певицы МакSим

комментарии

Ответить:

Гость789721
Пожаловаться Ответить
Мишнаевская, слово "одышка" пишется без "т"!!! Ну когда же вы, уроды безграмотные, в конце- то концов, будете учить русский язык???!!! Взять бы всех вас- необразованных журнашлюшек из этого "днища", столочь в один огромный мешок, и утопить в поганом болоте, где вам самое место! Потому что сколько вам читатели ни говорят, чтобы вы писа́ли грамотно, вам все фиолетово. Поэтому выход один- всех в болото!
1

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Надо было подложить черную свинью": угодившего в гей-скандал Киркорова раскрыли

Назад пути нет
Шоу-бизнес

"Странненько выглядит со стороны": беременность круто изменила "блаженную" Арзамасову

Девушка стала другой
Шоу-бизнес

"Вакханалия": Ширвиндт взвыл из-за вечных тусовок в столице

Телеведущий возмущен поведением альфа-самцов
Шоу-бизнес

"Это веревочка от тампакса": Волочкова в шпагате впервые крупно опозорилась

Балерина забыла убрать деталь

Гороскоп

Гороскоп удачи на 2022 год
Гороскоп на июль 2021 года
Гороскоп совместимости по знакам зодиака с видами спорта на 2022 год
Гороскоп на неделю с 21 по 27 июня 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+