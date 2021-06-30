"Очень переживаем": близкие молятся за пребывающую в коме МакSим

Артистка проходит лечение в одной из клиник. Ее состояние оценивают как крайне тяжелое.

Около двух недель назад исполнительницу госпитализировали. Ранее она чувствовала себя нехорошо продолжительное время, но из-за концертов не успевала обратить внимание на свое состояние. Все тесты показывали отрицательных результат, несмотря на выраженные симптомы коронавируса. Во время последнего выступления в Казани температура тела дивы повысилась до 39 градусов.

Со сцены МакSим практически снимали. Многие поклонники подумали, что она находилась в состоянии алкогольного опьянения, но исполнительница призналась, что чувствовала себя плохо. Тогда ее увезли в больницу и подключили к ИВЛ. Через несколько дней поражение легких певицы составляло уже около 75 процентов.

Менеджер артистки отказалась вдаваться в подробности ее состояния и попросила представителей прессы проявить уважение к ее родным. Аранжировщик и близкий приятель знаменитости, Сергей Купцов, рассказал, что видел Марину Абросимову прямо перед госпитализацией. Он отметил, что шокирован происходящим, так как общался с певицей "перед комой". Тогда она сказала ему, что с ней все нормально. "Очень переживаем", – признался он.

Поддержал музыканта и ведущий Антон Юрьев. Он подчеркнул, что бесконечно уважает звезду за "железную волю" и хватку, присущую ей в деловой сфере. Он думает об артистке и мечтает поскорее увидеть в своей студии, чтобы обсудить ее планы и достижения.

