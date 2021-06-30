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Шоу-бизнес
Состояние певицы МакSим – последние новости на сегодня

Состояние певицы МакSим – последние новости на сегодня

Недавно артистка была госпитализирована. Все симптомы указывали на коронавирус, но тесты показывали отрицательный результат.
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МакSим попала в больницу 15 июня. Тогда ей стало плохо во время концерта в Казани. Многие пытались уличить звезду в злоупотреблении алкоголем, но затем она честно призналась, что вышла на сцену с высокой температурой. Достаточно быстро знаменитость подключили к аппарату ИВЛ.

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 Марина Сергеевна Абросимова (МакSим)

Марина Сергеевна Абросимова (МакSим) певица

Певицу ввели в медикаментозную кому. На тот момент поражение ее легких составляло приблизительно 45 процентов. Медики верили, что система поможет, но все оказалось сложнее. Через несколько дней состояние исполнительницы ухудшилось. Ее пришлось перевести на ЭКМО. Система используется врачами при серьезном поражении легких, составляющем, как правило, более 75 процентов. Она насыщает кровь кислородом, облегчая процессы в организме в период восстановления.

Не так давно всплыла новая информация. По сообщению источника, у МакSим было выявлено заболевание печени, которое усугубило ситуацию. Однако менеджер артистки не подтвердила данные, а лишь призвала всех неравнодушных ждать, молиться и войти в положение родственников.

Детали самочувствия артистки сейчас известны лишь врачам. Близкие люди не дают комментариев, а поклонники, скрестив пальцы, ждут новостей. Состояние знаменитости все еще оценивается как крайне тяжелое. Вся страна желает ей скорейшего выздоровления.

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МакSим. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 30 июня 2021, 09:37 Источник: Woman.ru ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Экстремальные увлечения певицы МакSим

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