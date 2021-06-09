Трусы наизнанку: раздевшаяся на публике Волочкова стала посмешищем

Анастасия Волочкова примерила откровенное нижнее белье и вызвала насмешки и упреки публики.

Скандально известная балерина решила поделиться с поклонниками интимными подробностями. Артистка в своем инстаграм-аккаунте похвасталась тем, что купила много красивого нижнего белья, и даже продемонстрировала фото в одном из новых комплектов. Анастасия Волочкова примерила кружевной белый бюстгальтер и прозрачные трусы, а затем сфотографировала себя в таком виде в зеркале.

В дополнение к провокационному снимку балерина написала: "Купить можно многое за деньги. Но не форму тела и души. Деньги имеют свойство заканчиваться. Но за них не купить Совесть и Добропорядочность...."

Подписчиков Волочковой ужасно возмутил снимок, а также слова балерины, идущие вразрез с ее скандальным контентом. Разозленные фолловеры написали:

"Анастасия, вы трусы то как надевали? Там половина детородного органа наружу вылезла, а вы тут про Совесть и Добропорядочность глаголите..." (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред), "С постом согласна. Но к вам это не имеет никакого отношения", "Как так можно, у тебя дочь взрослая.... а ты такие фото", "Ну зачем на весь мир примерять нижнее бельё, Зачем????????".

Кто-то из внимательных подписчиков и вовсе отметил, что нижнее белье балерина надела наизнанку. Другие иронично предположили, что таким образом артистка спасается от сглаза. Сама Анастасия Волочкова не стала отвечать на едкие комментарии фолловеров – балерине уже давно не привыкать к критике в соцсетях.