Что известно о родившей Табакову "тайного" ребенка женщине

Ранее сообщалось, что матерью малышки якобы является Софья Синицына. Журналисты выяснили, что встречаться возлюбленные начали еще в 2017 году. Тогда все говорили о бурном романе артистов, но сами они не спешили комментировать отношения. Оказалось, что все было намного серьезнее, чем предполагали поклонники.
В августе 2020 года в звездной семье произошло пополнение. Однако вместе с матерью наследницы артист не живет. Видимо, роман оказался краткосрочным, но ради дочери пара сумела сохранить теплые отношения. Некоторые СМИ утверждают, что Павел Табаков снимает бывшей избраннице и дочке квартиру в центре столицы, а также всячески заботится о них обеих. Недавно Мию крестили, а Марина Зудина подтвердила всю информацию о ребенке.
Софья Синицина закончила театральный институт и сейчас активно снимается в различных сериалах. Она известна зрителям по таким популярным лентам как "Кухня", "Магомаев", "Душегубы" и некоторым другим. С будущим отцом своего ребенка дива встретилась на съемочной площадке.
Известно, что до романа с Павлом Табаковым Софья состояла в отношениях со звездой "Кухни" Никитой Тарасовым. Разница в возрасте возлюбленных совершенно не смущала, однако удивляла поклонников. С тех пор артистка живет по принципу "счастье любит тишину".
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