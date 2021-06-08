Королева в ужасе от психического состояния принца Гарри

По мнению королевского биографа, во дворце стараются оберегать принца Гарри от негативной информации.

Анджела Левин в своем твиттер-аккаунте заявила, что королевская семья обеспокоена психическим здоровьем герцога Сассекского. Они полагают, если захлопнуть перед лицом сбежавшего в Америку принца дверь, то последствия могут быть катастрофическими.

Возможно, именно поэтому Елизавета II решила не забирать у внука титул после того, как он сложил с себя обязанности члена королевской семьи. Скорее всего, по той же причине родственники не спешат разрывать с принцем Гарри отношения, несмотря на провокационные заявления, которые исходят от него и Меган Маркл.

Стоит отметить, что не так давно герцог Сассекский признался, что в свое время злоупотреблял алкоголем и страдал от панических атак. А его супруга заявила в беседе с Опрой Уинфри, что часто задумывалась о самоубийстве, когда жила во дворце.

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что у принца Гарри и Меган Маркл родилась дочь. Девочку назвали Лилибет Диана – в честь Елизаветы II и матери герцога. При этом о появлении малышки на свет сообщили в воскресенье, хотя роды состоялись в пятницу.

Подобную скрытность осудили поклонники пары. Многие отметили, что волновались за герцогиню, так как в прошлом году она призналась, что пережила выкидыш. Народ мечтал узнать об удачных родах как можно скорее.