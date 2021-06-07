Елизавета II в шоке: принц Гарри и Меган Маркл скрыли от семьи появление ребенка

Девочка появилась на свет в госпитале Santa Barbara Cottage Hospital, который находится недалеко от особняка пары. Это обстоятельство крайне удивило поклонников, так как ранее сообщалось, что бывшая актриса собралась рожать дома.
Стоит отметить, что Меган Маркл еще во время первой беременности планировала воспроизвести наследника в особняке в Виндзоре. В прошлый раз этому помешало то, что герцогиня на неделю переходила свой срок. Что же стало причиной в этот раз, пока неизвестно.
Впрочем, народ больше беспокоит другое. Есть все основания полагать, что принц Гарри и Меган Маркл не проинформировали о рождении ребенка королевскую семью. Как оказалось, дочка герцогов появилась на свет еще в пятницу, а официальное заявление на сайте супругов вывесили лишь в воскресенье.
При этом поздравление от королевской семьи опубликовали спустя полтора часа после новости о рождении малышки. Этот факт натолкнул поклонников на мысль, что герцоги не известили о появлении дочери даже ближайших родственников. Скорее всего, для королевы стало шоком и то, как назвали девочку.
Напомним, принц Гарри и Меган Маркл дали наследнице имя Лилибет Диана Маунтбеттен-Виндзор. Причем первое имя – уменьшительно-ласкательное от Елизаветы. Так королеву Великобритании имели право называть только самые близкие люди: родители, сестра и муж Филипп, который скончался пару месяцев назад.
Популярные темы форума
Как вы относитесь к свободным отношениям?
Версии о встрече Байдена и Путина
В чем феномен Бузовой ? Почему безголосая бездарность в такой огромной цене ?
Отдых в России это дно
Верую в всевышнего
Йога
Она спасла мою жизнь
Где найти нормальную женщину?
Гадание
Питьевая вода из колодца/скважины