"Ужасно": Бледанс задрала ноги перед известным режиссером

52-летняя актриса опубликовала в своем инстаграм-аккаунте видео со съемок сериала "Стриптизеры". В ролике артистка появилась в черном сетчатом комбинезоне со стразами и в туфлях на высоких каблуках. В таком виде Эвелина Бледанс забралась на подвесную конструкцию, напоминающую качели, и широко расставила ноги.
Закрепить актрису в качелях помогал известный российско-армянский режиссер Сарик Андреасян. Очевидно, что раскрепощенная Бледанс не испытала никакого смущения от той позы, в которой она предстала перед мужчинами. Она даже поинтересовалась, где в данном случае "секс", который нужно демонстрировать на экране, и предположила, что конструкция больше подходит для тренировки спины.
Фолловеры Бледанс неоднозначно отнеслись к такому видеоконтенту. Одни поклонники отметили, что актриса очень сексуальна, обворожительна и вообще выглядит прекрасно для своего возраста. Другие фолловеры назвали происходящее на видео ужасным и поразились тому, как можно крепить страховку за каблуки. Кто-то из фанатов также поблагодарил актрису за сериал "Стриптизеры" и заявил, что уже с нетерпением ждет продолжения.
Ранее "Дни.ру" сообщали, как Эвелина Бледанс оторвалась на девичнике своей коллеги – актрисы Анастасии Макеевой.
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