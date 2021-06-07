Здорова ли вдова? Почему Кобзон держалась в тени на шумном празднике Королевой

Певица Наташа Королева с шумом отпраздновала 48-летие. Пандемия не помешала вокалистке собрать полный ресторан гостей и хорошенько повеселиться. Среди присутствующих на мероприятии была замечена 70-летняя вдова Иосифа Кобзона.
В последнее время Нелли Кобзон редко приходит на светские мероприятия. На публике она появляется только по очень важным поводам – день рождения Наташи Королевой один из таких. Как оказалось, вдова эстрадного певца близко дружит с мамой певицы – Людмилой Порывай.
Порывай прилетела из Майами. Нелли Михайловна впервые за долгое время увидела приятельницу. Она вдоволь наговорилась с Людмилой Ивановной после длительной разлуки.
Общаясь с журналистами, Кобзон призналась, что весь вечер держалась в тени и наблюдала за общением Порывай и Королевой. Вдова советской звезды пришла к выводу, что Наташа очень сильно привязана к родительнице. Приезд мамы стал для вокалистки лучшим подарком, резюмировала Нелли Михайловна.
Людмила Порывай, в свою очередь, призналась, что с боем прорвалась к дочери. Два года она не могла навестить наследников. Из-за коронавирусных ограничений "маму Люду" не пускали из США в Россию.
Отметим, что внешний вид Кобзон в последнее время постоянно обсуждается светскими сплетниками. В Сети утверждают, что Нелли Михайловна сильно сдала на фоне переживаний из-за утраты супруга. Поклонники интересуются: здорова ли вдова?
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