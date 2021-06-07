Здорова ли вдова? Почему Кобзон держалась в тени на шумном празднике Королевой

Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Королевская семья Британии

Топ новостей недели

Пугачева в гневе вычеркнула из семьи близких Орбакайте людей
"Срамота": опозорившуюся Валерию высмеяли всей страной на "Первом канале"
Продюсер Лободы о "новобрачных" Киркорове и Даве: На Кавказе таких расчленяли на шашлыки
Вторая Легкоступова! Опухшая Максакова рядом с граненым стаканом шокировала внешностью
партнеры
Понедельник
7 июня
Лента новостей
17:38
Эксперт Котенок о встрече Байдена и Зеленского: Допустят к руке
17:38
Бузова и Летучая сцепились из-за скандала с МХАТом
17:22
Попросившего о встрече с Байденом Зеленского высмеяли: Переоценивает свой статус
17:17
Зудина о комфортной жизни в купленной с Табаковым квартире: Мрамор, цветы, консьержная служба
17:12
Житель Челябинска избил пенсионера за замечание
17:09
Елизавета II в шоке: принц Гарри и Меган Маркл скрыли от семьи появление ребенка
17:06
Проблемы со здоровьем подкосили жизнь Полины Гагариной
16:40
Гроб установят на ринге: стали известны подробности прощания со звездой сериала "Мажор" Анчуковым
16:27
Киевский университет лишил Лукашенко степени почетного доктора наук
16:09
"Бьет по самому больному": после новости о раке стало известно о тяжелом состоянии Кудрявцевой
16:00
В Москве умер режиссер Валерий Лонской
15:57
Бросил свое чадо: вскрылась информация о тайном ребенке Табакова
15:50
Гарик поддержал: звезда "Крепостной" сделала заявление на фоне слухов о связи с Харламовым
15:45
Тяжелобольной Алибасов готовится к операции "на живую": Сможет лицезреть, как его режут
15:37
Сравнили с Райкиным и Утесовым: театралы пропустили Бузову в спектакль МХАТ о Сталине
15:37
"Только через постель": вскрылись неожиданные подробности жизни Манукяна
15:08
Журналист Лукьянов заявил о находящихся на грани развала США: Американцы начинают это понимать
15:06
"Главное, чтобы не стал похож на Гарика": Кристина Асмус заявила о новом романе
15:01
"Голос перекроить нельзя!": 67-летняя Успенская ответила на обвинения в злоупотреблении пластикой
15:00
"По три дня не ела": актриса Семенова довела себя до изнеможения
14:58
"Мне этот крест милее": Зудина оправдалась за отсутсвие памятника на могиле Табакова
14:47
В Кремле высказались о санкционной политике США: Замкнутый круг
14:38
Известный писатель попал в ДТП в Тюменской области
14:33
Почему Зудина 17 лет откладывала венчание с Табаковым
14:28
В Петербурге уроженец Таджикистана угрожал трансгендеру ножом
14:28
Политолог Шатров объяснил желание Зеленского срочно встретиться с Байденом: Хочет напомнить о своем существовании
14:21
"Очень вредно": Рудковскую обвинили в издевательствах над младшим сыном
14:17
"Вот сейчас-то она запоет": с беспринципной Собчак потребовали 50 миллионов рублей
14:12
Range Rover SV Autobiography: Мечта артиста
14:10
Капает от счастья слюной: стало известно, на кого променял Лазарев Малиновского
13:39
Захарова заявила о готовности России к диалогу с НАТО: Верните на поле свои ворота, мы пробьем
13:35
По стопам Прокловой: Гвоздикова призналась в домогательствах режиссера
13:25
Всплыли сенсационные данные о прошлом Брежневой: работала уборщицей?
13:21
Во ВГИК по блату: Корчевников влепил известной актрисе оплеуху в эфире программы
13:18
В Тюмени загорелся многоквартирный дом
13:18
Байден отказался от встречи с Зеленским перед саммитом с Путиным
13:15
У Кларка Кента из сериала "Тайны Смолвиля" родился второй ребенок
12:50
Россиян предупредили о дефиците жилья: названы причины
12:47
Страшное ДТП: появились подробности гибели народной артистки
12:44
Под Москвой поезд снес машину с людьми
12:43
Детали последнего разговора: Запашный сообщил о горьком сожалении звезды сериалов "Мажор" и "Молодежка" перед смертью
12:32
Баснословные деньги: озвучен неприличный гонорар Бузовой за роль в театре
12:29
Пьяный житель Ростова-на-Дону расправился с собаками на глазах у детей
12:13
В Новосибирске машина насмерть сбила ребенка на глазах у матери
12:09
"Ужасно": Бледанс задрала ноги перед известным режиссером
11:58
Сбежавший из Белоруссии Шепелев в ужасе от происходящего в стране: Депрессия и страх
11:53
"Не сесть на шею": дочь не будет содержать Мельникову из "Улиц разбитых фонарей" в старости
11:52
Охранник обокрал магазин на полмиллиона
11:38
"Родили!": сияющая Утяшева сообщила о пополнении в семье
11:23
В разборках Дробыша и Самбурской произошел новый поворот
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Станиславский в гробу перевернулся: репетирующая во МХАТе проходимка Бузова повергла в шок
Продюсер Лободы о "новобрачных" Киркорове и Даве: На Кавказе таких расчленяли на шашлыки
"Руки распустил?": Прилучного подозревают в избиении покрытой шрамами Карпович
Лолита со стекающей по лицу липкой жижей вызвала отвращение
Стало известно о грязных обвинениях в адрес Пугачевой
"Бородатая змея!": Цыганов врезал Ваенге за скандальную выходку
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
Здорова ли вдова? Почему Кобзон держалась в тени на шумном празднике Королевой

Здорова ли вдова? Почему Кобзон держалась в тени на шумном празднике Королевой

Нелли Кобзон впервые за долгое время появилась на публике.
прочитано 3972 раза

Певица Наташа Королева с шумом отпраздновала 48-летие. Пандемия не помешала вокалистке собрать полный ресторан гостей и хорошенько повеселиться. Среди присутствующих на мероприятии была замечена 70-летняя вдова Иосифа Кобзона.

ПО ТЕМЕ

"Что с Нелли?": постаревшая вдова Кобзона напугала россиян

"Годы не властны над женщиной!": стройная и молодая Нелли Кобзон ослепила народ

 Иосиф Давыдович Кобзон

Иосиф Давыдович Кобзон Артист

В последнее время Нелли Кобзон редко приходит на светские мероприятия. На публике она появляется только по очень важным поводам – день рождения Наташи Королевой один из таких. Как оказалось, вдова эстрадного певца близко дружит с мамой певицы – Людмилой Порывай.

Порывай прилетела из Майами. Нелли Михайловна впервые за долгое время увидела приятельницу. Она вдоволь наговорилась с Людмилой Ивановной после длительной разлуки.

Общаясь с журналистами, Кобзон призналась, что весь вечер держалась в тени и наблюдала за общением Порывай и Королевой. Вдова советской звезды пришла к выводу, что Наташа очень сильно привязана к родительнице. Приезд мамы стал для вокалистки лучшим подарком, резюмировала Нелли Михайловна.

Людмила Порывай, в свою очередь, призналась, что с боем прорвалась к дочери. Два года она не могла навестить наследников. Из-за коронавирусных ограничений "маму Люду" не пускали из США в Россию.

Отметим, что внешний вид Кобзон в последнее время постоянно обсуждается светскими сплетниками. В Сети утверждают, что Нелли Михайловна сильно сдала на фоне переживаний из-за утраты супруга. Поклонники интересуются: здорова ли вдова?

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ИНСТАГРАМЕ" – ПОДАРКИ И ЭКСКЛЮЗИВЫ

Нелли Кобзон. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 7 июня 2021, 04:12 Источник: "Ты не поверишь!" на НТВ ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Вдову Кобзона публично поцеловал молодой мужчина

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Упустившая главную награду премии МУЗ-ТВ Бузова сорвалась

Певица ожидала получить больше наград
Шоу-бизнес

По стопам Прокловой: Гвоздикова призналась в домогательствах режиссера

Актриса вспомнила неприятный эпизод из жизни
Шоу-бизнес

В разборках Дробыша и Самбурской произошел новый поворот

Конфликт между звездами длится уже давно
Шоу-бизнес

Красавец-сын похвастался полученными спустя 19 лет драгоценностями Михаила Круга

Что досталось наследнику

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 7 по 13 июня 2021 года
Гороскоп на неделю с 31 мая по 6 июня 2021 года
Гороскоп на июнь 2021 года
Гороскоп на неделю с 24 по 30 мая 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+