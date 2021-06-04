Он будет прекрасным мужем! Внучка Гурченко о свадьбе с планирующим улететь в США Шаляпиным

Внучка актрисы Людмилы Гурченко Елена Королева дала расширенное интервью и рассказала о личной жизни.

Елена Королева и Прохор Шаляпин начали подружились после съемок в программе Леры Кудрявцевой. По словам Елены, между ними пробежала искра. Теперь внучку Людмилы Гурченко подозревают в романе с Прохором. Однако эта информация оставалась неофициальной. Наконец Елена Королева расставила все точки над i.

В свежем интервью она рассказала, что недавно ездила с Прохором Шаляпиным вместе на дачу ее покойной знаменитой бабушке в поселке Глаголево. Там пара нашла ювелирную драгоценность, которую оценивают в шесть миллионов рублей. Кольцо 37-летняя внучка Людмилы Гурченко заложила в банк на хранение, пишет "Собеседник".

Королева не скрывает, что скандально известный артист помогает ей справиться с душевными переживаниями, пара хорошо дружит. Однако говорить о чем-то большем пока рано. Хотя внучка Гурченко не исключает, что Прохор Шаляпин мог бы сделать ее счастливой.

"Прохор был бы прекрасным мужем, потому что рядом с ним женщина будет всегда смеяться!" – сказала внучка Гурченко.

Тем временем Прохор Шаляпин надеется уже этим летом улететь в США к своей любовнице Татьяне. Артист уже несколько лет встречается с миллионершей, которая постоянно проживает в Америке. Прохор Шаляпин рассказал, что возлюбленная склоняет его к переезду в штаты, но он пока не готов к этому.