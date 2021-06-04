Самолет с Собчак на борту встретили пожарные

Ксения Собчак в своем телеграм-канале поделилась пугающим видео из аэропорта.

Телеведущая вернулась в Москву из Санкт-Петербурга, где присутствовала на Петербургском международном экономическом форуме 2021. По словам звезды, самолет заходил на посадку в Шереметьево трижды. "Потом шасси вышли, но встречали нас с пожарниками", – заявила Ксения Собчак.

В телеграм-канале телеведущая опубликовала несколько кадров из салона. В иллюминатор видно, как вокруг самолета бегают работники аэропорта и сотрудники МЧС. Как оказалось, никто не говорил пассажирам, в чем проблема. О неполадках с шасси все узнали только после посадки.

Напомним, недавно Ксения Собчак приняла участие в программе Юлии Ахмедовой о репродуктивном насилии. В фильме соосновательницы Stand Up телеведущая рассказала, что не жалеет о своих словах по поводу детей, которые сказала в молодости. Ранее артистка считала малышей гаденышами и не собиралась обзаводиться потомством.

По словам Ксении Собчак, мать Людмила Нарусова чрезвычайно давила на нее по этому вопросу, призывая к беременности. Телеведущая отметила, что, возможно, именно давление со стороны родственников настроило ее негативно против рождения ребенка.

В итоге звезда все же стала матерью. По словам Ксении Собчак, в первую очередь на это повлияло то, что она наконец встретила человека, от которого захотела малыша. В 2016 году у телеведущей и актера Максима Виторгана появился сын Платон.